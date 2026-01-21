Se filtró el nuevo Alpine de Franco Colapinto: salió a la pista como preparación para la temporada 2026 + Seguir en









La escudería francesa giró el A526 en Silverstone a horas de la presentación oficial que se realizará este viernes 23 de enero.

En las redes sociales se viralizó un video en el que se revela cómo sería el Alpine A526 con el que correrá el argentino Franco Colapinto durante esta temporada en la Fórmula 1.

En el video se puede observar al Alpine en el circuito de Silverstone durante unas prácticas bajo lluvia. Pese a que no se pudo observar al monoplaza con mucho detalle, en el mismo se destacan el azul y el rosa, tal como ocurrió el año pasado.

Además, se escucha el motor Mercedes, con el que Alpine correrá su primera temporada luego de dejar atrás el de Renault.

Quien está al volante es Pierre Gasly, Franco Colapinto será parte del filming day desde los boxes. pic.twitter.com/PvT4WH0DJn — Fabrizio Santini (@FabriiSantini) January 21, 2026 De todas maneras, se espera que para este año también empiece a ganar terreno el amarillo de Mercado Libre, que es uno de los principales sponsors de Colapinto.

De cara a esta nueva temporada hay mucha ilusión en Alpine, ya que el motor de Mercedes es una gran noticia, mientras que durante el 2025 le dedicaron mucho tiempo al desarrollo del actual modelo, mientras que fueron el equipo con más horas en el túnel de viento para desarrollar las cuestiones aerodinámicas.

Cuándo será la presentación oficial del Alpine 2026 La escudería Alpine confirmó una presentación distinta a pocas semanas del incio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, ya que, el próximo viernes mostrará el A526 en un evento exclusivo montado sobre un crucero en el mar Balear, frente a la costa de Barcelona, con Franco Colapinto como una de las grandes caras del lanzamiento. La escudería francesa apostó por una puesta en escena “cinematográfica” para marcar presencia en el arranque del año y potenciar su imagen en una F1 cada vez más dominada por el impacto mediático, con una estrategia que combina espectáculo, marketing y la expectativa deportiva alrededor de su nuevo proyecto. El evento se realizará a bordo de una embarcación provista por MSC, socio estratégico de Alpine, y contará con invitados seleccionados y representantes de los principales patrocinadores. Además del auto, el foco estará puesto en la dupla de pilotos: Colapinto y el francés Pierre Gasly, que compartirán el escenario principal del lanzamiento.