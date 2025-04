Nuevo escándalo de Demichelis en México: discutió con un jugador que le dijo "no nos aportas nada"

Al finalizar la práctica, Demichelis se reunió con unos jugadores para remarcarles errores que tuvieron en los últimos partidos, a lo que Canales no se calló nada y respondió: "A ver, Martín, tú diriges con un dedo. No nos has ayudado arriba, no nos has ayudado abajo. Los entrenamientos no están funcionando y me reclamas a mí", reveló el periodista local Santiago Fourcade.