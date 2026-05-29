A 11 días de la inauguración, la fiebre mundialista no llegó a Miami

El primer partido será el 15 de junio entre Arabia Saudita y Uruguay por el Grupo H.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, el primer partido en Miami será el 17 entre Arabia Saudita y Uruguay.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá está a 13 días de comenzar. Miami será una de las sedes que concentre más partidos, ocho enfrentamientos entre fase de grupos, dieciseisavos de final, cuartos y el cruce por el tercer puesto. Pero en la calle la fiebre mundialista es casi imperceptible. Es la comunidad latina la que se impacienta más, en los grupos de WhatsApp, partidos entre amigos o entrenamientos de niños.

En la ciudad ubicada en el estado de Florida, siete de cada diez residentes son latinos. "El latino vive este deporte con una pasión distinta a la que se vive en otros lados, sobre todo más que el estadounidense", opinó Juan Pugín, entrenador de fútbol en la academia de Revo Soccer, un espacio que alquila canchas cubiertas en Doral.

Un domingo por la mañana en aquel complejo de fútbol, se disputa un partido cinco contra cinco que parece de vida o muerte. Marcos Daniel Quintana, un cubano radicado en Miami, viste una camiseta de la selección portuguesa con el 7 y el nombre de Cristiano Ronaldo en la espalda. "Estoy muy impaciente por que comience ya el Mundial, tengo muchas ansias", dice sonriendo Quintana.

El conflicto de los precios en el Mundial 2026

Asistir a estos eventos no es para nada fácil. Las entradas para ver a Brasil contra Escocia en las gradas más altas rondan los U$S1.700. Mientras que los sitios de reventa ofrecen los tickets para el encuentro entre Colombia y Portugal a partir de U$S2.700.

"Estamos muy emocionados de vivir acá el Mundial, pero también un poco tristes porque los tickets son demasiado caros. Yo no voy a ir a ningún partido", lamenta Genesis Garrido, exjugadora profesional en Venezuela, que dirige la escuela de fútbol femenino Big Potential Training.

"Me esperaba un poquito más de ambiente. No he visto casi nada del Mundial en la ciudad, ni carteles ni decoraciones. Creo que deberían ir introduciendo mejor uno de los eventos más importantes del mundo", opina la entrenadora de 29 años.

Otro colombiano de 50 años, Rafael Calvo, está ansioso por el inicio de la Copa del Mundo, aunque cree que la ciudad costera no ha invertido en suficiente promoción. "Esperaba el ambiente como un Super Bowl que, un mes o dos antes, ya está prendido. Lo veo muy flojo", dice mientras observa un entrenamiento de su hijo de 11 años en una academia del Atlético de Madrid en Doral, cerca de Miami.

Calvo tenía incluido en su “lista de cosas que hacer antes de morir” ir a un partido del Mundial. No podrá ver a su selección, por los precios elevados contra Portugal, pero sí irá al Arabia Saudita-Uruguay, cruce por el que encontró boletos en alrededor de U$S300.

La ex futbolista venezolana planea reunir a las niñas de su academia para ver los partidos y también recibir a hinchas de otros países que quieran llevar a entrenar a sus hijas en un “bonito intercambio de culturas”.