Cuándo partirá la Selección Argentina rumbo a EEUU para el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La concentración comenzará el domingo 30 de mayo en Kansas, los entrenamientos lo harán el 1 de junio. Se alojarán en el Origin Hotel.

La Selección Argentina entrenará en el Compass Minerals National Performance Center en Kansas, que desde 2018 funciona como centro de alto rendimiento para clubes y selecciones, con instalaciones ideadas para cubrir todas las demandas de un plantel profesional Argyle Events

La Selección Argentina ajusta los últimos detalles para encarar el sueño del bicampeonato mundial. El plantel completo se reunirá en Estados Unidos el domingo 31 de mayo. Los entrenamientos previos al Mundial 2026 comenzarán al día siguiente, el lunes 1 de junio en el Compass Minerals National Performance Center en Kansas.

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Los campeones del mundo se alojarán en el Origin Hotel, lugar que funcionará como búnker de la Albiceleste durante el tiempo que dure la Copa del Mundo. Es un complejo boutique inaugurado en 2024 con cinco pisos y 118 habitaciones. Está ubicado a orillas del río Missouri, en la zona de Berkley Riverfront y fue elegido estratégicamente porque se encuentra a 20 minutos del centro de entrenamiento y a tan solo 15 del Kansas City Stadium, donde debutará Argentina contra Argelia.

El predio Compass Minerals pertenece al Sporting Kansas City de la MLS, pero ahora sus vestuarios tienen pantallas personalizadas con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la leyenda “Welcome to Compass Minerals National Performance Center”.

En esas instalaciones los jugadores contarán con guardarropas individuales, bancos tapizados y tecnología audiovisual integrada, además de un vestuario principal dotado de pantallas de análisis táctico. El gimnasio tiene máquinas de última generación como bicicletas Keiser y plataformas de fuerza. La AFA lo comparó con los complejos mejor equipados de Europa.

Kansas Center Heartland Soccer En esas instalaciones los jugadores contarán con guardarropas individuales, bancos tapizados y tecnología audiovisual integrada, además de un vestuario principal dotado de pantallas de análisis táctico. Heartland Soccer

Cuál es el calendario de Argentina rumbo al Mundial 2026 Las primeras pruebas de la selección serán dos amistosos: uno contra Honduras el 6 de junio en Texas y otro contra Islandia el 9 en Alabama. Ambos partidos le servirán a Lionel Scaloni para probar el estado físico de los jugadores que llegaban con alguna molestia. En el Mundial enfrentará por el Grupo J el 16 de junio a Argelia en Kansas, el 22 a Austria en Dallas y el 27 a Jordania también en el estado de Texas.

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