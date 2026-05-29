Cómo le fue a la Argentina jugando mundiales en América

Tras la nómina mundialista anunciada este jueves por Lionel Scaloni, las expectativas vuelven a surgir. Esta será la séptima participación de la Albiceleste en el continente americano

En el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá , la Selección argentina se prepara para su decimonovena participación en la historia. Será la séptima en suelo americano de las nueve posibles, en busca de la cuarta estrella. Disputó el certamen en Uruguay 1930, Chile 1962, fue anfitriona en 1978 y jugó en México 1986, EEUU 1994 y Brasil 2014, por lo que será su primera vez en suelo canadiense.

Las dos citas mundialista en las que Argentina no participó fueron Brasil 1950, por diferencias políticas y deportivas contra la Confederación Brasileña, debido a que los locales no ayudaron a los argentinos en el boicot contra la FIFA por la rotación de sedes en los Mundiales entre Europa y Sudamérica; y en México 1970, en dónde la Albiceleste quedó afuera en las Eliminatorias Sudamericanas contra Perú en La Bombonera.

En las vísperas de lo que será la séptima participación en América, estos fueron los resultados de la Albiceleste en el continente.

El primero fue en Uruguay 1930, en donde Argentina llegó a la final tras vencer a Estados Unidos por 6 a 1, mismo resultado que el anfitrión contra Yugoslavia. Finalmente, el campeón fue La Celeste, venciendo por 4 a 2 a la selección nacional, y les entregaron la Diosa de la Victoria, nombre momentáneo de la Copa del Mundo.

Después de 32 años, volvería a disputar una cita mundialista en su propia región en Chile 1962 y el resultado no fue el esperado: eliminados en la fase de grupos que compartió con Hungría, Inglaterra y Bulgaria, terminando en la tercera posición por diferencia de goles con los ingleses.

La tercera fue la vencida, porque la primera alegría en América se dio en 1978, Mundial en el que fue anfitrión y salió campeón tras vencer por 3 a 1 a Holanda (Países Bajos) en El Monumental. Después del 1 a 1 en el tiempo reglamentario con goles de Mario Kempes para Argentina y de Dick Nanniga para los holandeses, el conjunto local fue superior en el suplementario y Kempes volvió a anotar a los 105´ y Daniel Bertoni a los 117´ sentenció el resultado, para así consagrarse por primera vez.

Las buenas sensaciones no se quedaron solo en tierra nacional, sino que en la cuarta organización en el continente, en México 1986, volvió a proclamarse campeón, esta vez derrotando 3 a 2 a Alemania con goles de José “Tata” Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga para sentenciar la consagración de la segunda estrella, con Diego Armando Maradona como figura y capitán en cada encuentro.

Arg y Mex

A partir de ahí, se acabaron las alegrías en tierra americana. El Mundial de 1994 en Estados Unidos estuvo marcado por el doping positivo de Maradona contra Nigeria en el último partido de la fase de grupos, bajo la conocida frase de “Me cortaron las piernas”, por parte de Diego, y la Albiceleste quedó eliminada en octavos de final ante Rumania por 3 a 2.

El último baile en el continente estuvo marcado por el subcampeonato en Brasil 2014, en el que la Selección, dirigida por Alejandro Sabella y capitaneada por Lionel Messi, perdió la final contra Alemania por 1 a 0 en tiempo suplementario con gol de Mario Gotze.