Ruggeri explicó cómo y cuándo 'cayó' y aceptó la muerte de amigo Diego Maradona

"Yo venía bien, bien, hasta que vi el cajón en el auto. Hasta ahí, venía bien. Cuando leí que en el auto decía Diego Armando Maradona reaccioné. Estaba en casa y me puse a llorar solo porque hasta ahí yo no creía, y eso que lo había visto, todo, y no creía. Las realidades son estas y me cuesta. Tengo sensaciones de todo tipo", explicó Ruggeri este mediodía sobre cómo tomó la partida de Maradona.