Otto Fritzler hizo historia en Posadas y le dio a Mercedes-Benz su primer triunfo en el Turismo Carretera + Agregar ámbito en









El representante del Prestige Auto Racing Team ganó la octava fecha de la temporada 2026 tras superar a Nicolás Bonelli en un relanzamiento. Julián Santero completó el podio en el autódromo misionero.

Otto Fritzler hizo historia en Posadas y le dio a Mercedes-Benz su primer triunfo en el Turismo Carretera.

El piloto argentino Otto Fritzler se quedó este domingo con la final del Turismo Carretera en el autódromo de Posadas y le dio a Mercedes-Benz su primera victoria desde su desembarco en la máxima división del automovilismo argentino. El representante del Prestige Auto Racing Team se impuso en la octava fecha de la temporada 2026, con Nicolás Bonelli y Julián Santero como sus escoltas.

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Fritzler construyó el triunfo con una actuación de menor a mayor. Tras superar a Santero en la largada para ubicarse tercero, luego dejó atrás a Christian Ledesma con una maniobra sorpresiva y comenzó la persecución sobre Bonelli, quien había logrado sostener la punta desde el inicio de la competencia.

El representante del Prestige Auto Racing Team ganó la octava fecha de la temporada 2026 tras superar a Nicolás Bonelli en un relanzamiento. Julián Santero completó el podio en el autódromo misionero. El relanzamiento que cambió la historia La definición llegó luego de una de las neutralizaciones provocadas por el ingreso del auto de seguridad. En la reanudación, el bonaerense resistió por la cuerda externa y consiguió superar a Bonelli para adueñarse del liderazgo. Desde ese momento administró la diferencia con autoridad, incluso tras una nueva interrupción ocasionada por el despiste de Joaquín Ochoa.

Bonelli intentó mantenerse a la expectativa, pero nunca encontró la oportunidad para poner en riesgo el liderazgo del Mercedes-Benz. Santero, por su parte, dejó atrás a Ledesma y aseguró el tercer escalón del podio.

La competencia estuvo marcada por varias neutralizaciones. La primera se produjo cuando quedaron detenidos en pista los autos de Sebastián Abella y Andrés Jakos. Más tarde, el despiste de Augusto Carinelli volvió a obligar la salida del auto de seguridad, mientras que Marcos Castro protagonizó un fuerte incidente con Juan Pablo Gianini.

Con este resultado, Fritzler alcanzó su tercera victoria en el Turismo Carretera y quedó en la historia como el primer ganador con Mercedes-Benz en la categoría. Detrás de los tres primeros finalizaron Nicolás Trosset, Christian Ledesma, Mariano Werner, Facundo Ardusso, Jonatan Castellano, Jeremías Scialchi e Ignacio Faín. La próxima fecha del campeonato será el tradicional Desafío de las Estrellas, que se disputará el 2 de agosto en el circuito de Villicum, en San Juan.

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