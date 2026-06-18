El ACA y ACTC retoman el diálogo y proyectan cambios para el futuro del automovilismo

César Carman y Hugo Mazzacane se reunieron para analizar el presente del automovilismo y avanzar en una agenda común con la mirada puesta en 2027.

Los titulares de las entidades tuvieron un auspicioso encuentro

En un paso clave para el automovilismo deportivo argentino , el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA) , César Carman , y el titular de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane , mantuvieron un encuentro con el objetivo de recomponer el diálogo institucional y evaluar la actualidad del sector.

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La reunión, realizada el pasado martes 16 de junio, permitió a ambas autoridades intercambiar visiones sobre el momento que atraviesa la actividad, marcada por desafíos organizativos, deportivos y estructurales , en un contexto donde la temporada 2026 ya se encuentra en pleno desarrollo.

Como principal resultado del encuentro, se acordó la creación de una mesa de trabajo conjunta , integrada por representantes de ambas entidades. Este espacio tendrá como misión analizar distintas alternativas para el desarrollo del deporte, con una proyección a mediano plazo enfocada en la temporada 2027 .

El objetivo central es generar mayor previsibilidad para equipos, pilotos y organizadores , en un escenario que demanda coordinación entre las principales instituciones del automovilismo nacional.

La reunión, realizada el martes 16 de junio, permitió a ambas autoridades intercambiar visiones sobre el momento que atraviesa la actividad, marcada por desafíos organizativos, deportivos y estructurales, en un contexto donde la temporada 2026 ya se encuentra en pleno desarrollo.

Desde ambas partes destacaron como un avance significativo la reanudación del diálogo, tras un período de distanciamiento, y coincidieron en la necesidad de fortalecer la actividad mediante consensos.

Las conclusiones que surjan de esta mesa serán elevadas a las autoridades del ACA y la ACTC para su evaluación, con la posibilidad de transformarse en medidas concretas que impacten en el futuro del deporte.

De esta manera, el acercamiento entre ambas entidades abre una nueva etapa en la búsqueda de acuerdos estratégicos para consolidar el crecimiento del automovilismo argentino.