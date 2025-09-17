River recibe a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones







River recibirá esta noche a Palmeiras de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en lo que podría ser una verdadera final anticipada.

River llega a este trascendental cruce en buen momento, ya que marcha primero en la Zona B del Torneo Clausura con 18 puntos, tres más que su escolta Deportivo Riestra, y en la última fecha venció 2-1 a Estudiantes de La Plata como visitante.

El equipo de Marcelo Gallardo se metió en los cuartos de final tras dominar el Grupo B, donde terminó primero con 12 puntos. En los octavos de final sufrió mucho para eliminar a Libertad de Paraguay, una serie que se definió en los penales donde el arquero Franco Armani fue héroe para lograr la clasificación.

De cara al once titular, Gallardo mantiene dos dudas: una en la defensa, por la pulseada entre Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero; y otra en la mitad de la cancha, donde se define si el enlace será el colombiano Juan Fernando Quintero, el juvenil Santiago Lencina o Juan Carlos Portillo.

Palmeiras, por su parte, fue contundente en el Grupo G y terminó con 18 puntos, siendo el mejor de la fase de grupos de la Copa.

El equipo del portugués Abel Ferreira, que también pelea en el Brasileirao, no tuvo inconvenientes en octavos de final al eliminar a Universitario de Perú con un global de 4-0. A qué hora juegan River vs Palmeiras Horario: 21:30. Por dónde ver River vs Palmeiras TV: Telefe, Disney+ y Fox Sports Formaciones: River: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Mauricio o Facundo Torres, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Felipe Anderson; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira. Estadio: Mas Monumental Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven) VAR: Juan Soto (Ven)