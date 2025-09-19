Wall Street: UBS detectó 11 acciones de empresas industriales con potencial de suba

Los estrategas del banco suizo detallaron cuáles son sus 11 acciones de empresas del sector industrial con más potencial de crecimiento.

Una parte menos visible de Wall Street atraviesa un gran momento: las acciones industriales . Según UBS , el sector fue uno de los más sólidos del año, con una suba del 15,2% , superando el 12% del S&P 500. El banco destacó 11 empresas con potencial de compra, según datos diferenciados y estimaciones que superan al consenso de mercado. Estas acc

Entre las preferidas figura Woodward (WWD) , con un avance del 42% en 2025. UBS prevé expansión de márgenes, duplicación del flujo de caja y estimaciones superiores al consenso hacia 2026. Otra apuesta es Alaska Air Group (ALK) , a pesar de caer 9% en el año, el banco ve oportunidades en la expansión de asientos premium, fidelización y recuperación de la demanda corporativa.

En tanto, CSX (CSX) subió 1,5% y, según UBS, la finalización de proyectos reducirá costos en 2026, mejorando la capacidad de crecimiento. Más destacada aún es TE Connectivity (TEL) , con un alza del 49% gracias a su fuerte exposición al crecimiento de la inteligencia artificial.

La estrella del listado de empresas es Comfort Systems (FIX) , que avanzó 80% impulsada por la demanda en centros de datos y manufactura, junto con la escasez de profesionales calificados en EEUU. Asimismo, DuPont (DD) apenas subió 0,7%, pero UBS espera que su reestructuración y giro estratégico impulsen la acción hacia fin de año.

Muchas acciones de empresas industriales crecieron más que el propio S&P 500 en lo que va del año.

Una cartera diversificada

Por otro lado, Johnson Controls (JCI) ganó 36% y los analistas proyectan un 60% de crecimiento en utilidades a tres años, mientras que Advanced Drainage Systems (WMS), con un alza del 22%, se beneficiaría de la conversión a materiales termoplásticos en construcción.

Quanta Services (PWR), que subió 19%, está bien posicionada por el gasto en redes eléctricas y energías renovables, con un crecimiento de utilidades proyectado de 13% anual a largo plazo. Por su parte, Sealed Air (SEE), casi estable en el año, podría recuperarse con una mejora de volúmenes a partir de 2026. Finalmente, Zebra Technologies (ZBRA) cayó 18%, pero UBS considera que la corrección abre una oportunidad, con revisiones al alza esperadas para 2026.

En conjunto, el banco suizo sostiene que este grupo de acciones de empresas industriales presenta catalizadores atractivos en márgenes, eficiencia, innovación tecnológica y resiliencia sectorial, lo que las convierte en apuestas clave dentro de un segmento que, aunque menos glamoroso, está superando al mercado en 2025.