Luego de volver a jugar para Boca, el jugador se refirió a los rumores que surgieron tras la final del Mundial ante España. Además, puso en duda su continuidad en la Selección Argentina.

Paredes habló de las teorías conspirativas por la final y puso en duda su futuro en la Selección

Tras la victoria de Boca ante O'Higgins por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana , Leandro Paredes sorprendió al poner en duda su futuro en la Selección argentina .

El volante central de 32 años , que no tuvo vacaciones tras su participación en el Mundial 2026 , habló en zona mixta y puso en duda su continuidad: "No sé si estoy para seguir en la Selección argentina. Hay que digerir lo que pasó y procesarlo".

Además, admitió que tras varios años de trayectoria en el seleccionado es momento de evaluar diversos factores antes de tomar una determinación definitiva.

PAREDES PUSO EN DUDA SU CONTINUIDAD EN LA SELECCIÓN "No sé si estoy para seguir", declaró el mediocampista tras la victoria de Boca por la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/tqB4SJgnb4

Paredes remarcó que el dolor por haberse quedado a las puertas del bicampeonato del mundo perdurará durante un largo período. "Va a ser un proceso largo de superar lo que vivimos, porque si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos cerca otra vez" , manifestó.

Asimismo, dejó en claro que la decisión de seguir en el combinado nacional no sólo lo incluye a él, sino a otros más relevantes como Scaloni y Messi: "Muchos van a pensar en una decisión de seguir o no".

Las teorías conspirativas sobre la final del Mundial que perdió Argentina

Paredes también se refirió a todo lo que se está hablando en las redes sociales y que ya es clamor popular: las teorías conspirativas que dicen que Argentina se vio forzada a perder la final ante España por presiones externas.

“Si es por todo lo que escucho, me tengo que volver loco”, aseguró al respecto. E insistió en que a los relatos conspiranoicos “no hay que darles bola”.

Leandro Paredes volvió a Boca y habló de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. Te creemos todo, Leandro #leandroparedes #paredes #boca #Argentina pic.twitter.com/sSXCf3Na7x — Naiara Vecchio (@NaiVecchio) July 24, 2026

“Nosotros hicimos un gran Mundial y creo que España fue muy superior a nosotros en la final y es un justo ganador”, agregó el futbolista.

“A nosotros nos queda disfrutar lo que logramos en este proceso que duró ocho años, que fue espectacular”, analizó sobre el recorrido del conjunto dirigido por Scaloni.

Infiltraciones en el Mundial y el presente en Boca

Más allá de las versiones sobre su futuro, el jugador surgido de las inferiores de Boca reveló las dificultades físicas que debió sortear durante la máxima cita futbolística. Detalló que compitió arrastrando una fisura ósea y que los dolores se agudizaron notablemente tras el enfrentamiento contra el seleccionado de Egipto.

“Los primeros días del Mundial no la pasé bien porque tenía una fisurita en las costillas. Pero el dolor fuerte llegó después del partido contra Egipto. A partir de ese momento lo fuimos llevando bien, con tratamiento y antiinflamatorios, para aguantar lo máximo que podía y por suerte lo pude manejar muy bien”, confesó.

Leandro Paredes no jugará el próximo domingo ante Deportivo Riestra por el debut de Boca en el Torneo Clausura, luego de que Rodolfo Arruabarrena decidiera otorgarle dos días de descanso obligatorio debido al cansancio acumulado durante el Mundial 2026 y su inmediato regreso a la actividad.