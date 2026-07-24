River anunció en sus redes la contratación de Ángel Correa tras la disputa con Tigres de México + Agregar ámbito en









Tras unas largas y complejas negociaciones, el club de Núñez oficializó esta mañana la contratación del futbolista rosarino que fue campeón del mundo en Qatar 2022.

River anunció en sus redes la contratación de Ángel Correa tras la disputa con Tigres de México

Finalmente, la novela del mercado de pases tuvo final feliz para River. Luego de unas largas y conflictivas negociaciones con Tigres de México, el club de Núñez acordó la llegada de Ángel Correa. Será la compra más cara de su historia, tasada en 15 millones de dólares.

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El exjugador de San Lorenzo y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 fue anunciado por River como su nueva incorporación en la mañana de este viernes. El atacante de 31 años firmará contrato con el "Millonario" hasta 2029.

"En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución", anunció River en sus canales oficiales.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa.



En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución. pic.twitter.com/LQ53evNSj7 — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026 Ángel Correa arribó a Tigres de México a mediados de 2025, luego de once años en el Atlético Madrid de España. En la última temporada, el delantero argentino disputó un total de 54 partidos en los que marcó 23 goles y brindó 14 asistencias.