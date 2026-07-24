Finalmente, la novela del mercado de pases tuvo final feliz para River. Luego de unas largas y conflictivas negociaciones con Tigres de México, el club de Núñez acordó la llegada de Ángel Correa. Será la compra más cara de su historia, tasada en 15 millones de dólares.
River anunció en sus redes la contratación de Ángel Correa tras la disputa con Tigres de México
Tras unas largas y complejas negociaciones, el club de Núñez oficializó esta mañana la contratación del futbolista rosarino que fue campeón del mundo en Qatar 2022.
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El exjugador de San Lorenzo y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 fue anunciado por River como su nueva incorporación en la mañana de este viernes. El atacante de 31 años firmará contrato con el "Millonario" hasta 2029.
"En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución", anunció River en sus canales oficiales.
Ángel Correa arribó a Tigres de México a mediados de 2025, luego de once años en el Atlético Madrid de España. En la última temporada, el delantero argentino disputó un total de 54 partidos en los que marcó 23 goles y brindó 14 asistencias.