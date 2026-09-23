Patrick Mahomes vuelve a ser el jugador mejor pago de la NFL: cuánto cobra y cómo construyó su imperio

El quarterback de Kansas City Chiefs renovó su contrato hasta 2033 por u$s504,75 millones y recuperó el primer lugar del ranking salarial de la liga. Desde 2027 cobrará un promedio récord de u$s64 millones por temporada. A esa cifra se suma un negocio millonario fuera de la cancha.

Patrick Mahomes es el mejor jugador pago de la NFL, pero construyó su estrategia económica alrededor de una combinación de contratos publicitarios, inversiones y participaciones en compañías y franquicias deportivas.

Patrick Mahomes volvió a ocupar el primer lugar entre los jugadores mejor pagos de la NFL. Kansas City Chiefs extendió y reestructuró el contrato de su quarterback hasta 2033 por u$s504,75 millones , en el primer acuerdo de la historia de la liga que supera los u$s500 millones de valor total. El nuevo vínculo contempla además incentivos que podrían llevarlo hasta u$s522,25 millones .

El número que explica el salto es todavía más contundente: desde 2027 Mahomes tendrá un salario promedio anual de u$s64 millones , una cifra récord para la NFL. De esta manera, vuelve a superar a Dak Prescott, de Dallas Cowboys, cuyo contrato tiene un promedio de u$s60 millones por temporada.

El nuevo acuerdo representa un aumento de u$s19 millones anuales respecto del promedio anterior de Mahomes. El contrato también incluye mecanismos que permiten que la totalidad de los US$504,75 millones quede garantizada bajo determinadas condiciones contractuales.

El quarterback de Kansas City no depende, sin embargo, únicamente de su salario deportivo. Su estrategia económica se construyó alrededor de una combinación de contratos publicitarios, inversiones y participaciones en compañías y franquicias deportivas.

Uno de los ejemplos más destacados es WHOOP , la compañía de tecnología aplicada al rendimiento deportivo en la que Mahomes invirtió junto con otros atletas. En 2020, cuando el jugador participó de una ronda de inversión, la empresa estaba valuada en aproximadamente u$s1.200 millones .

En marzo de 2026, WHOOP consiguió u$s575 millones de financiamiento y alcanzó una valuación de u$s10.100 millones, más de ocho veces aquella valuación de 2020. Mahomes es uno de los deportistas que apostaron por la compañía y que además utilizan sus productos.

La inversión muestra la otra cara del negocio del quarterback: utilizar su capital y su exposición como deportista para participar en compañías vinculadas con las industrias que forman parte de su propia actividad profesional.

Su cartera también incluye participaciones en equipos deportivos. Mahomes es accionista minoritario de Kansas City Royals, de la Major League Baseball, y junto con su esposa Brittany tiene participación en Kansas City Current, franquicia de la National Women's Soccer League.

Patrick Mahomes sigue ganando más dinero que nadie en la NFL. El quarterback de los Kansas City Chiefs de la National Football League (NFL) vuelve a ser el jugador mejor pagado de la competición X

El negocio de las marcas constituye otro de los grandes pilares de sus ingresos. Mahomes mantiene acuerdos comerciales con Adidas, Hublot, State Farm, T-Mobile, Oakley, Airbnb, Meta, Invisalign, Panini y Coors Light, entre otras compañías.

La magnitud de su negocio fuera de la NFL también queda reflejada en la cantidad de marcas que buscan asociarse con su imagen. Mahomes se convirtió en una figura comercial que puede trasladar su valor deportivo a productos de tecnología, indumentaria, servicios financieros, consumo masivo y entretenimiento.

En 2024, además, se convirtió en uno de los principales inversores de Throne SPORT COFFEE, una compañía de café listo para consumir. El impacto de su incorporación quedó expuesto cuando el producto pasó a ocupar el primer puesto entre los cafés listos para beber más vendidos en Amazon después de una aparición pública de Mahomes utilizando la marca.

El resultado es una estructura de ingresos que va mucho más allá del contrato con los Chiefs. El salario de u$s64 millones anuales que comenzará a percibir desde 2027 representa el nuevo piso de su negocio deportivo, pero su cartera comercial le permite monetizar su imagen independientemente de los resultados que obtenga dentro del campo.

Mahomes vuelve así a ser el jugador mejor pago de la NFL en un momento en que los contratos de los quarterbacks siguen elevando el valor económico de las principales estrellas de la liga. Pero su caso muestra también cómo cambió el modelo de negocios de los grandes deportistas estadounidenses: el contrato deportivo es cada vez más el punto de partida para construir un patrimonio diversificado en empresas, marcas y franquicias.

Con el nuevo acuerdo, Kansas City se aseguró a su quarterback hasta 2033 y Mahomes consiguió algo más que un salario récord: una plataforma de ingresos que puede seguir creciendo mientras amplía su participación en el negocio deportivo y empresarial.

Los lujos de Patrick Mahomes

En lo que respecta a la alta relojería, Patrick Mahomes parece ser fanático de los Rolex. Al jugador se le ha visto en distintas ocasiones usando diferentes piezas de esta marca. Desde un Rolex Yacht-Master 40, hasta un Cosmograph Daytona “Rainbow”, un GMT Master II “Batman”, un Yacht-Master II y un Two-Tone Rolex Daytona, han circulado por la muñeca de Mahomes.

En cuanto a los autos, Mahomes no es demasiado excéntrico, ya que en su garage alberga un Génesis G80 que ganó en el Tazón de los Profesionales de 2019 y un Infiniti Q50.

Sin embargo, la actual esposa de la estrella de los Chiefs hizo público en redes sociales que le había regalado un SUV de Lamborghini valuado en alrededor de u$s200.000.

También Patrick Mahomes es un gran aficionado a los sneakers, de los que tiene una amplia y lujosa colección de cerca de 200 pares, que tienen su propia habitación en casa. Mahomes reveló que uno de sus pares favoritos son los Yeezy Triple Black 750, pero en su inventario figuran muchas otras joyas como los Ultraboosts de Game of Thrones, que son la edición de los zapatos de Night’s Watch. Marcas, colores y estilos muy variados forman parte de su colección.