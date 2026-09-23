1.000 chorizos a la pomarola en un paellero gigante: el pueblo bonaerense que busca marcar un hito gastronómico

Una localidad bonaerense prepara una celebración especial con cocina en vivo, música, desfile y propuestas para toda la familia.

La localidad bonaerense se prepara para una jornada especial con propuestas para toda la familia.

Hay fiestas que nacen alrededor de una fecha patria, una producción regional o una costumbre que pasa de generación en generación. En una pequeña localidad del partido de General La Madrid, en la provincia de Buenos Aires , la excusa será mucho más tentadora: 1.000 chorizos a la pomarola cocinados a la vista de vecinos y visitantes.

La propuesta tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, cuando el pueblo celebre sus 115 años con la primera edición de la Fiesta del Chorizo a la Pomarola . La jornada combinará gastronomía, tradiciones rurales, música y actividades comunitarias en la plaza José Hernández de La Colina.

La historia de La Colina está estrechamente relacionada con el ferrocarril y con la actividad agropecuaria que caracterizó al interior bonaerense. Aunque la aprobación oficial de la traza del pueblo ocurrió en 1911, existen antecedentes de población en la zona desde las últimas décadas del siglo XIX.

Las celebraciones reunirán a vecinos y visitantes en distintos espacios de esta comunidad del interior.

La llegada del tren fue determinante para el crecimiento de la localidad. La estación permitió trasladar la producción agrícola y ganadera de los campos cercanos y, al mismo tiempo, facilitó el ingreso de mercaderías, trabajadores y distintos materiales. Alrededor de ese movimiento comenzaron a aparecer almacenes, fondas y barracas , espacios que ayudaron a darle forma a la vida cotidiana del lugar.

El 22 de septiembre de 1911, el Poder Ejecutivo bonaerense aprobó oficialmente la traza de La Colina. El proyecto contemplaba sectores destinados a la plaza, la iglesia, la escuela y otros edificios públicos, en una planificación que acompañaba el crecimiento de la comunidad.

Más de un siglo después, esa identidad vinculada al campo continúa presente. La celebración por los 115 años recuperará justamente parte de ese espíritu: una plaza como punto de reunión, productos de la gastronomía popular, música, agrupaciones tradicionalistas y participación de instituciones locales.

Música, tradiciones y actividades al aire libre serán parte de la propuesta durante la jornada. Facebook Sandra Stork

Los detalles del paellero gigante que paralizará al pueblo

El sábado tendrá un protagonista indiscutido: un enorme recipiente de aproximadamente tres metros de diámetro en el que se cocinarán cerca de 1.000 chorizos a la pomarola. La preparación estará coordinada por Favio Vargas, carnicero de La Colina, quien estará a cargo del proceso gastronómico.

La cocina comenzará antes de que el público pueda sentarse a comer. Durante el viernes se realizarán tareas de corte y acondicionamiento de los ingredientes. Ya durante la mañana del sábado se encenderá el fuego en la plaza José Hernández y comenzará una cocción que se desarrollará a la vista de los asistentes.

La escena promete ser una de las postales particulares de la jornada: un paellero de grandes dimensiones instalado en pleno espacio público, con una cantidad poco habitual de porciones preparándose al mismo tiempo.

La propuesta gastronómica, además, tendrá un componente solidario. La recaudación generada por la venta del plato será distribuida entre instituciones de La Colina, de acuerdo con lo informado por los organizadores. Así, la comida no será solamente parte del festejo, sino también una vía para colaborar con organizaciones de la comunidad.

La celebración de un nuevo aniversario promete convertir las calles del pueblo en punto de encuentro. Magnific

Bandeja o sándwich: precios y cómo probar el plato estrella de la jornada

Quienes quieran probar la preparación podrán elegir entre dos formatos: una bandeja o un sándwich. Ambas opciones estarán disponibles durante la fiesta, aunque al momento de la información publicada no se difundió de manera verificable el precio de cada alternativa. Por ese motivo, el valor puede variar y conviene consultar la información oficial de la organización antes de viajar.

La entrada a la celebración será libre y gratuita, mientras que la comida tendrá venta durante la jornada. La idea es que vecinos y turistas puedan acercarse, recorrer las actividades y decidir en el momento si quieren probar el plato preparado especialmente para el aniversario.

El formato también apunta a que la propuesta sea accesible para distintos tipos de visitantes: desde quienes quieran sentarse a comer una porción hasta quienes prefieran llevarse un sándwich y continuar recorriendo la celebración.

Con una localidad pequeña como escenario y un número redondo como protagonista, la primera edición busca llamar la atención más allá de la propia comunidad. El objetivo declarado por los organizadores es que la fiesta pueda repetirse cada año y sumar movimiento turístico y económico a la zona.

Desfiles, artesanos y tradición: qué hacer durante la jornada

La gastronomía será el gran imán, pero no estará sola. La jornada comenzará durante la mañana y tendrá una programación que reunirá música, danza y tradición rural, con propuestas pensadas tanto para los habitantes de La Colina como para quienes lleguen desde localidades cercanas.

Uno de los momentos principales será el desfile cívico y tradicionalista. También participarán instituciones educativas, agrupaciones gauchas, emprendedores, artesanos y delegaciones de otras localidades de la región.

La combinación tiene un perfil bien de pueblo: plaza, feria, instituciones, espectáculos y una comida preparada en grandes cantidades mientras la gente observa el proceso. En ese marco, la fiesta funciona también como una forma de mostrar una localidad cuya identidad se construyó alrededor del ferrocarril, el campo y la vida comunitaria.