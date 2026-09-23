Rodolfo D'Onofrio cuestionó el manejo del fútbol argentino: "Ya no sé ni qué jugamos" + Agregar ámbito en









El expresidente de River habló acerca de la situación de los campeonatos locales del fútbol argentino y la enorme cantidad de títulos que hay en juego.

Rodolfo D'Onofrio disparó su desconcierto por el fútbol argentino: "Ya no sé ni qué jugamos" Archivo

Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River, dio su punto de vista sobre la situación del fútbol argentino y expresó su desconcierto al señalar que "no" sabe qué se está jugando por la gran cantidad de títulos que se otorgan.

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En diálogo con Daniel Avellaneda para La Oral Deportiva (Radio Rivadavia), D'Onofrio fue consultado acerca de la posibilidad de que el fútbol argentino pierda prestigio por las medidas que se toman y, si bien aclaró no saber si esto ocurre, sí reconoció que “lo que pierde prestigio es el campeonato”.

En este sentido, explicó: "Ya ni sé cuántas copas se habían jugado, pero te escuché que eran ocho. Ahora la Recopa de Campeones. En mi época, cuando yo era chico, había un campeonato... Pero ahora ya no sé ni qué jugamos. Hay un momento que no sé en qué campeonato fue. Eso de Supercopa Internacional y jugar en la otra cuadra, ¿para qué le ponemos así? Es como que queremos hacer a todo el mundo feliz".

La opinión de D'Onofrio por los cambios que planteó River en la AFA Otro de los temas que tocó D'Onofrio fue el de la propuesta que River le hizo a la AFA para torcer el rumbo del fútbol argentino: “Quizá hay clubes que piensen igual que River o se acerquen, pero por ahí por temor no lo expresan públicamente”.

En tanto, el exdirigente añadió: "Siempre fui optimista y creo que por el bien del fútbol argentino sería buenísimo. ¿Qué tiene de malo pedir que el tema de los árbitros se maneje de una manera distinta? ¿Qué tiene de malo que digamos, ‘che, 30 en Primera es mucho’? ¿Qué tiene de malo que digamos, ‘che, sería bueno saber cómo son los ingresos y egresos que recibe el fútbol argentino’? Y así otras cosas más que se plantean ahí, muy claras".

Además, aseguró que no extraña el cargo de presidente del club: "Ya cumplí una función, ya estuve ocho años, creo que le di mi vida y no es que extraño porque siempre fue una cosa maravillosa y algo extraordinaria la posibilidad de ser presidente de River, pero está en buenas manos. Ha estado en la mano de Jorge (Brito), ahora en la de Stefano (Di Carlo)". Por último, acerca del momento deportivo del club de Núñez agregó: "Creo que es una continuidad de todo un trabajo que River va produciendo hechos. Ahora falta que, como yo digo, tenemos el Colón, falta que los artistas empiecen a hacer más espectáculos".