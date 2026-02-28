¿Peligra la Finalissima entre Argentina y España? La FIFA monitorea la situación tras ataque a Irán + Seguir en









Irán atacó con misiles bases militares de EEUU en territorio qatarí, tras la ofensiva en su contra. El espacio aéreo del país fue cerrado. FIFA, UEFA y Conmebol monitorean la situación, pero no tomaron decisiones sobre el partido del 27 de marzo.

La Finalissima está prevista para el 27 de marzo en Qatar.

El ataque de Estados Unidos e Israel A Irán derivó en una respuesta de misiles persa sobre bases militares norteamericanas ubicadas en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Los proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa qataríes sin que se registraran daños sobre la población civil. Esta escalada prende las alarmas sobre la Finalissima entre Argentina y España a jugarse el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha.

Tras el ataque de Irán, como medida de precaución, las autoridades de Qatar cerraron el espacio aéreo del país y recomendaron a los residentes permanecer en sus domicilios. Qatar Airways suspendió en forma temporal sus operaciones desde y hacia Doha.

Desde Conmebol, según información difundida por TyC Sports, los dirigentes monitorean los eventos en el Golfo Pérsico junto con FIFA pero descartaron tomar medidas en lo inmediato. La Federación Española de Fútbol, consultada por medios de ese país, transmitió que restan semanas para tomar definiciones y que la situación se mantiene bajo observación. Residentes en Doha consultados por el diario Marca declararon haber visto proyectiles sobrevolando zonas aledañas al Estadio Lusail.

El contexto regional también generó incertidumbre sobre otros eventos deportivos internacionales. La empresa Pirelli canceló un test de Fórmula 1 en el Circuito de Sakhir, en Bahréin, sede del Gran Premio de esa categoría previsto para el 12 de abril, luego de que un misil impactara en las inmediaciones. El MotoGP en Qatar es otro de los eventos que permanece bajo evaluación. En Irán, la federación local suspendió las actividades del fútbol doméstico.

A 27 días del partido, la Finalissima sigue en pie según la agenda oficial. El encuentro, que se disputará en el mismo estadio donde Argentina obtuvo el título en el Mundial 2022, representa la segunda edición del torneo entre ambas confederaciones. La primera fue en 2022, con victoria argentina sobre Italia en Wembley. La evolución del conflicto en los próximos días determinará si el partido mantiene su sede o si FIFA y las confederaciones evalúan una alternativa.

Por qué Argentina y España juegan la Finalissima La Finalissima es un partido intercontinental organizado por Conmebol y UEFA que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. El torneo se disputó por primera vez en 1985 y tuvo una segunda edición en 1993, antes de ser discontinuado. Fue relanzado en 2022 tras la firma de un memorando de entendimiento entre ambas confederaciones. Esta será la cuarta edición del torneo. Argentina participa como campeón de la Copa América 2024 y España como campeón de la Eurocopa 2024. Conmebol y UEFA reconocen el título como oficial, aunque para la FIFA el encuentro mantiene la categoría de amistoso. A fines de 2021, UEFA y Conmebol acordaron que la Finalissima se dispute de forma continua al menos hasta 2028.

Temas FIFA

Qatar

Argentina

España