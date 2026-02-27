Requisitos y visas: qué documentos necesitan los argentinos para el Mundial 2026 + Seguir en









Muchos fanáticos de la Albiceleste buscarán llegar a Norteamérica para ver la Copa del Mundo, pero necesitarán cumplir con estos requisitos.

Los fanáticos de la Albiceleste deberán tener estos aspectos en cuenta para poder ver la Copa del Mundo sin dramas. Carmen Mandato/Getty Images

El Mundial 2026 ya genera una expectativa inmensa entre los hinchas argentinos que sueñan con ver a la Selección Nacional. Organizar un viaje de esta magnitud para disfrutar del mejor fútbol exige una planificación muy detallada, especialmente cuando el torneo se disputa en tres países distintos con normativas fronterizas estrictas.

Nadie quiere quedarse afuera de la máxima fiesta deportiva por culpa de un descuido administrativo de último momento. Conocer con exactitud cuáles son las exigencias actuales resulta indispensable para evitar dolores de cabeza y asegurar el ingreso sin problemas.

Arrowhead Stadium Populous/Courtesy Kansas City Chiefs La sede de Kansas será la primera parada para los fanáticos argentinos, ya que ahí debutará el equipo de Scaloni. Populous/Courtesy Kansas City Chiefs Los documentos que necesitan los argentinos para viajar al Mundial 2026 Planear la travesía hacia Norteamérica exige repasar con lupa cada papel obligatorio, ya que las aduanas cuentan con protocolos muy rigurosos. Para alentar en la máxima competencia del fútbol sin sufrir sobresaltos en los aeropuertos, resulta fundamental armar una carpeta completa con todos los certificados que solicitan los países organizadores.

Pasaporte vigente Para salir de Argentina y moverse por Estados Unidos, México o Canadá, el requisito básico es tener el pasaporte electrónico al día. Las autoridades migratorias internacionales exigen que la libreta tenga una vigencia mínima de seis meses, contando a partir de la fecha del vuelo de regreso al país.

Visa o Autorización de Viaje Como el torneo se juega en Norteamérica, las reglas cambian por completo según la sede elegida. Para pisar suelo estadounidense, los argentinos están obligados a tramitar la visa de turista B1/B2, un proceso largo que requiere llenar formularios digitales, pagar el arancel en dólares y asistir a una entrevista presencial. El mismo puede verse facilitado si se cuenta con el FIFA Pass, pero para esto deben tener aseguradas la compra de sus entradas.

Por el lado de Canadá, el trámite es mucho más rápido porque se puede pedir una Autorización Electrónica de Viaje si ya se cuenta con la visa de Estados Unidos aprobada. En cambio, para entrar a México no hace falta un permiso formal, pero en la frontera suelen pedir las reservas del hotel y los pasajes de vuelta para habilitar el ingreso. Entradas oficiales Tener los tickets de los partidos a mano es clave para justificar el motivo del viaje frente a los agentes de migraciones. Los comprobantes de compra oficiales sirven como un respaldo fuerte para demostrar que la estadía tiene fines puramente turísticos y recreativos, evitando algunos dramas que seguramente se produzcan ante la gran cantidad de fanáticos que llegarán para poder observar el Mundial 2026.