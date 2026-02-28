Las estrellas se preparan: quiénes son los embajadores de Hollywood para el Mundial 2026 + Seguir en









Las estrellas del cine se sumarán a la fiebre de la Copa del Mundo, que cada ves está más cerca de empezar.

La Copa del Mundo suma estrellas del cine para poder acercarse aún más a la gente. Andrew Harnik/Getty Images

La previa del Mundial 2026 ya empezó a jugarse con movidas más que llamativas. Para calentar motores y armar un show diferente, los organizadores decidieron sumar figuras del cine a la presentación oficial del campeonato de fútbol más esperado por los hinchas.

Esta movida busca salir del molde tradicional de los sorteos de toda la vida, con exprotagonistas ligados al deporte. Mezclar el ambiente de la pelota con el mundo del espectáculo de primer nivel promete darle otro color a los eventos, que marcan el camino hacia el arranque de la competencia más esperada.

Copa del Mundo Mundial 2026 Alex Wong/Getty Images La FIFA eligió a los embajadores de Hollywood para la Copa del Mundo. Alex Wong/Getty Images Los embajadores oficiales de FIFA para el Mundial 2026 La FIFA confirmó oficialmente que Salma Hayek y Matthew McConaughey son los nuevos representantes del torneo que se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá. La dupla apareció en un video durante el sorteo de los grupos, metiendo todo el peso de Hollywood en medio de los bolilleros y las llaves.

La actriz mexicana se suma como una hincha más de su país natal y así conectar con toda la pasión del público latino. Por su lado, el actor texano llega para ponerle la firma estadounidense al evento y enganchar a los fanáticos locales que van a copar las tribunas.

La elección de McConaughey tiene un sustento real y no es solo una cara conocida para la foto. El ganador del Oscar es fanático absoluto del fútbol y además es uno de los dueños del Austin FC, apostando fuerte por el crecimiento de la liga estadounidense.

Salma Hayek La actriz es una de las caras que eligió la FIFA para la Copa del Mundo. Vogue Los consejos de los embajadores Antes de arrancar con el sorteo puro y duro en Washington, los actores armaron un paso de comedia en video con el conductor del evento. Del otro lado de la pantalla estaba nada menos que Rio Ferdinand, el histórico central inglés que tenía la presión de manejar la ceremonia. El texano agarró la posta primero y le tiró la receta para no transpirar de más en su nuevo rol. “Tranquilo, relájate. Disfruta del momento. Todo va a estar bien. Confía en el proceso”, le soltó McConaughey a Ferdinand, fiel a su estilo relajado. Por el lado de Hayek, la bajada de línea fue por el mismo camino de pasarla bien en la previa de la mayor fiesta del fútbol. “Mi consejo es que te diviertas. Disfrútalo. Disfruta del momento”, remató la mexicana, sumando un chiste para que el inglés rompa el hielo con la gente.