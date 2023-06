Platense rescindió el contrato de Ignacio Arce, denunciado por violencia de género

La mujer sufrió lesiones en su pierna derecha, en el caso intervino la UFI de Género de Tigre, a cargo del Fiscal Pablo Menteguiaga, y el futbolista fue detenido.

No obstante, unos días después, el juez del caso dio lugar al pedido de la defensa de Arce para que sea liberado al considerar que no había pruebas para demostrar la violencia de género, además de que no tenía antecedentes.