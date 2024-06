Polémica en los Juegos Olímpicos de París por el pago de premios a los ganadores

La WA ofrecerá u$s 50.000 en premios a sus 48 campeones olímpicos. Por su parte, la IBA señaló que ofrecerá dinero a todos los medallistas. Según explicó, serán u$s 100.000 para los ganadores de medallas de oro, y u$s 50.000 dólares a los de plata; mientras que los ganadores del bronce recibirán u$s 25.000.