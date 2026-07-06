Por qué Folarin Balogun podrá jugar pese a la tarjeta roja: la explicación del Código Disciplinario de la FIFA

El delantero de Estados Unidos fue habilitado para enfrentar a Bélgica gracias al artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, que permite suspender sanciones.

La FIFA aplicó el artículo 27 del Código Disciplinario para suspender la ejecución de la sanción y habilitar a Folarin Balogun.

La FIFA habilitó a Folarin Balogun para disputar el cruce de octavos de final ante Bélgica pese a haber sido expulsado en el partido anterior. La decisión se apoyó en el artículo 27 del Código Disciplinario , una norma que permite suspender temporalmente la aplicación de determinadas sanciones disciplinarias.

La resolución que benefició al delantero estadounidense generó debate porque, a simple vista, parecía contradecir la sanción automática que suele acompañar a una tarjeta roja. Sin embargo, el Código Disciplinario de la FIFA contempla un mecanismo que habilita a los órganos judiciales del organismo a suspender la ejecución de una sanción , sin eliminarla.

En concreto, el artículo 27 establece que la sanción sigue existiendo , pero no necesariamente debe cumplirse de inmediato . Esto significa que un futbolista puede quedar habilitado para jugar mientras la sanción permanece suspendida, siempre que no se revoque esa decisión posteriormente.

El reglamento, sin embargo, no especifica en qué circunstancias los órganos judiciales deben aplicar este recurso, por lo que la decisión queda bajo la evaluación de las autoridades competentes en cada caso.

En el caso de Balogun , la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió suspender la sanción durante un período de prueba de un año , lo que le permitirá disputar el encuentro frente a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

La medida implica que, si durante ese período el delantero comete otra infracción de naturaleza similar, la sanción que quedó en suspenso se activará automáticamente, además de cualquier nuevo castigo disciplinario que pudiera recibir.

El Código también aclara que las únicas sanciones que no pueden ser suspendidas mediante este mecanismo son aquellas vinculadas con la manipulación de partidos, consideradas una de las faltas más graves dentro del reglamento disciplinario.

Quién toma estas decisiones dentro de la FIFA

Las resoluciones de este tipo corresponden a los órganos judiciales de la FIFA, entre los que se encuentran la Comisión Disciplinaria y la Comisión de Apelación.

La Comisión Disciplinaria está integrada por un presidente, un vicepresidente y otros miembros, y sus decisiones deben adoptarse con la presencia de al menos tres integrantes. Además, tanto el presidente como el vicepresidente deben ser abogados matriculados, requisito establecido por el reglamento.

Balogun podrá jugar ante Bélgica, pero permanecerá durante un año bajo un período de prueba establecido por la FIFA.

Actualmente, el presidente de la Comisión Disciplinaria es Mohammad al-Kamali, representante de Emiratos Árabes Unidos. Sus miembros son elegidos por el Congreso de la FIFA para mandatos de cuatro años, con un máximo de tres períodos consecutivos.

El artículo que permitió la habilitación de Balogun formaba parte del artículo 26 cuando el Código Disciplinario fue actualizado en 2019. Tras una nueva reforma reglamentaria en 2023, pasó a numerarse como artículo 27, manteniendo el mismo principio que ahora volvió a quedar en el centro de la escena durante el Mundial 2026.

Trump confirmó que intervino para que la FIFA revisara la roja a Balogun y desató una nueva polémica en el Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que pidió personalmente a la FIFA revisar la expulsión de Folarin Balogun y celebró que el delantero finalmente quedara habilitado para disputar el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica. La revelación profundizó la controversia que ya había generado la decisión del organismo rector del fútbol.

Tras conocerse que había mantenido una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Trump confirmó su intervención y defendió la medida. “Todo lo que hice fue pedir una revisión porque no me parecía que era una falta”, afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Además, sostuvo que la sanción era desproporcionada y calificó la habilitación del atacante como “una decisión brillante”.

El mandatario también sorprendió al admitir que “no sabía lo que era una tarjeta roja” y cuestionó la actuación del árbitro brasileño Raphael Claus, al considerar que la expulsión fue “muy sospechosa”. Incluso aseguró que Estados Unidos debía afrontar el duelo con Bélgica con todos sus mejores futbolistas y afirmó que, si el equipo europeo ganaba sin Balogun, el resultado habría quedado bajo sospecha.

Fuerte rechazo de la UEFA y la Unión Europea a la intervención de Donald Trump en el Mundial 2026

La UEFA y la Unión Europea cuestionaron con dureza la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la decisión de la FIFA de levantar la suspensión de Folarin Balogun, una medida que le permitirá jugar este lunes frente a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. El caso abrió una fuerte polémica sobre la independencia de los organismos que gobiernan el fútbol.

El caso Balogun se convirtió en una de las mayores controversias reglamentarias del Mundial 2026 y abrió un fuerte debate sobre la autonomía del fútbol. ChatGPT IA

El conflicto se originó después de que la FIFA suspendiera la aplicación de la tarjeta roja que había recibido el delantero estadounidense, luego de una gestión personal de Trump ante el presidente del organismo, Gianni Infantino. La UEFA calificó la resolución como "sin precedentes, incomprensible e injustificable" y advirtió que la entidad rectora del fútbol mundial "cruzó una línea roja", al considerar que la decisión pone en riesgo la integridad y la credibilidad de la competencia.

Las críticas también llegaron desde la política europea. El comisario de Deportes de la Unión Europea, Glen Micallef, sostuvo que las decisiones vinculadas al fútbol "pertenecen a las instituciones deportivas, no a los gobernantes", y alertó que las presiones externas comprometen la autonomía del deporte. Mientras tanto, la Federación de Bélgica mantiene su rechazo al fallo y la FIFA todavía no dio explicaciones públicas sobre el proceso que derivó en la habilitación de Balogun.