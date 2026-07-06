El lujoso jet privado de u$s65 millones en el que viaje Gianni Infantino durante el Mundial

El presidente de la FIFA tiene acceso a una aeronave proporcionado por Qatar Airways como parte del acuerdo de patrocinio con el organismo rector mundial. Puede recorrer más de 13.900 kilómetros sin escalas y alcanzar velocidades cercanas a los 950 kilómetros por hora.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para asistir a los partidos del Mundial viaje en un lujoso y exclusivo jet privado Gulfstream G650ER, valorizado en u$s65 millones.

La Organización del Mundial 2026 es un verdadero desafío para la FIFA: tres países organizadores (Estados Unidos, México y Canadá, y 16 ciudades en donde 48 selecciones deben jugar 104 partidos. Al que no le afecta las distancia que tiene que recorrer para presenciar los partidos es al presidente de la FIFA, Gianni Infantin o, quien en poco más de dos semanas asistió a más de 24 partidos por toda Norteamérica, acumulando miles de millas aéreas.

De acuerdo a un seguimiento realizado por la BBC Verify y BBC Sport al jet privado, vinculado a la FIFA, revela que Infantino realizó 27 vuelos. El impacto climático estimado de este avión a reacción durante dos semanas es aproximadamente al equivalente a la contaminación que pueden producir 78 personas durante todo un año.

Infantino asistió a dos partidos al día en varias ocasiones durante la fase de grupos del torneo, incluso entre ciudades separadas por cientos de kilómetros y hasta algunos días ha tenido que hacer tres vuelos diferentes. El viaje más largo que Infantino ha realizado en las dos primeras semanas fue de 2.800 millas (4.507 km), desde Vancouver a Miami el 13 de junio, después de ver jugar a Australia contra Turquía.

También ha realizado vuelos más cortos: el 22 de junio, el avión voló 92 millas (148 km) desde Filadelfia hasta el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey.

Infantino no asistió a ningún partido allí, pero fue entrevistado a la mañana siguiente en el estudio de Fox News en la vecina Nueva York, antes de volar a Boston y Toronto ese mismo día para ver partidos.

Su viaje más largo en un solo día, sin incluir vuelos nocturnos, fue el 15 de junio, cuando voló más de 2700 millas (4000 km) a través de Estados Unidos, desde Miami hasta Seattle, para ver el partido entre Bélgica y Egipto. Luego viajó unas 960 millas (1545 km) al sur, hasta Los Ángeles, donde asistió al partido entre Irán y Nueva Zelanda por la noche.

Otro día importante de viaje fue el 26 de junio, cuando el avión despegó de Miami, hizo una breve escala en Dallas y luego continuó hacia Seattle, donde Infantino fue fotografiado en el partido entre Egipto e Irán.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, había manifestado que su intención era por lo menos presenciar dos partidos por día del Mundial 2026. Lo está cumpliendo, pero para llegar de una ciudad a otra se moviliza en un lujoso y costoso jet privado. @X.com

El avión partió de Seattle unas cinco horas después de su llegada, volando otros 2.700 millas (4.345 km) de regreso a Miami, donde aterrizó a la mañana siguiente.

Infantino presenció al día siguiente su vigésimo cuarto y último partido de la fase de grupos en Miami, donde Portugal se enfrentó a Colombia.

El análisis de la BBC Verify y BBC Sport muestra que, en total, el jet privado ha recorrido al menos 31.144 millas (50.122 km) y ha pasado más de 66 horas en el aire entre el inicio del torneo y el 27 de junio.

¿Cómo es el lujoso jet privado en el que viaje Gianni Infantino?

El presidente de la FIFA tiene acceso a un jet privado proporcionado por Qatar Airways como parte del acuerdo de patrocinio con el organismo rector mundial para viajar por Estados Unidos, Canadá y México.

La aeronave es un Gulfstream G650ER, uno de los jets ejecutivos más sofisticados del planeta, capaz de recorrer más de 13.900 kilómetros sin escalas y alcanzar velocidades cercanas a los 950 kilómetros por hora.

Estas características permiten conectar ciudades tan alejadas como Vancouver, Ciudad de México, Miami, Nueva York o Los Ángeles en pocas horas, algo fundamental en una Copa del Mundo donde tiene que recorrer grandes distancias.

El G650ER es considerado una referencia dentro de la aviación ejecutiva mundial y su precio supera los u$s65 millones cuando sale de fábrica y cuenta con una cabina diseñada para vuelos de larga duración, espacios de trabajo privados, conectividad permanente y comodidades destinadas a altos ejecutivos, jefes de Estado y grandes empresarios.

La aeronave en la que viaja el titular de la FIFA, Gianni Infantino, es un Gulfstream G650ER, uno de los jets ejecutivos más sofisticados del planeta, capaz de recorrer más de 13.900 kilómetros sin escalas y alcanzar velocidades cercanas a los 950 kilómetros por hora. X.com

Infantino está viajando en una de las aeronaves ejecutivas más exclusivas del planeta, cuya operación puede costar entre u$s8.000 y u$s12.000 por hora de vuelo.

Un jet Gulfstream G650ER consume cerca de algo más de 1.850 litros. En un trayecto de tres horas entre Los Ángeles y Vancouver, el avión podría gastar más de 5.500 litros de combustible. Si el vuelo se extiende a cuatro o cinco horas, como ocurre entre Ciudad de México y algunas sedes de Canadá, el consumo puede superar los 9.000 litros.

Para un aficionado común, la experiencia de viajar en un jet de esta categoría le costará entre u$s400 y u$s800 de pasaje para cubrir el trayecto entre Vancouver y Ciudad de México durante el Mundial, mientras que vuelos entre Los Ángeles y Vancouver suelen ubicarse entre 150 y 400 dólares dependiendo de la anticipación de la compra.

Las comodidades del Gulfstream G650ER

El Gulfstream G650ER es considerado la joya de la corona de los jets privados de Gulfstream Aerospace. Desde su primer vuelo en 2014 y su certificación FAA ese mismo año, revolucionó el mundo de la aviación privada. Su excepcional autonomía, velocidad de crucero y fiabilidad convierten a este elegante jet en la opción ideal para vuelos chárter de lujo.

Con un alcance de vuelo de hasta 13.900 kilómetros, el Gulfstream G650ER permite realizar vuelos de ultralarga distancia entre Nueva York y Singapur. Esto convierte al G650ER en la opción ideal para viajeros de negocios o de placer que buscan conectividad global. Con una velocidad de crucero superior a los 900 km/h, está impulsado por dos potentes motores turbofán BR725 de Rolls-Royce Alemania , que garantizan un vuelo suave y la máxima eficiencia de combustible.

La cabina del Gulfstream G650ER es una obra maestra de confort y elegancia. Con 14,27 metros de largo por 2,59 metros de ancho. Tiene capacidad para hasta 13 pasajeros. Los asientos son amplios y cómodos; algunos se pueden convertir en camas espaciosas. @X.com

La espaciosa cabina del G650ER está inundada de luz natural y tiene capacidad para hasta 13 pasajeros. Los asientos son amplios y cómodos; algunos se pueden convertir en camas espaciosas. Además, el G650ER ofrece la menor presión en cabina de cualquier avión ejecutivo, lo que se traduce en una sensación de frescura y relajación durante el vuelo.

La cabina del Gulfstream G650ER es una obra maestra de confort y elegancia. Con 14,27 metros de largo por 2,59 metros de ancho, ofrece un amplio espacio para una experiencia de viaje de primera clase en todos los sentidos. Su interior se puede configurar de diversas maneras para satisfacer las necesidades, los requisitos y las preferencias individuales de los pasajeros.

La configuración standard incluye 10 asientos de cuero de alta calidad y un sofá de tres plazas, ideal para reuniones informales y conversaciones relajadas. Los asientos principales cuentan con calefacción y función de masaje para mayor comodidad durante el vuelo. Para un descanso reparador, dispone de hasta cinco literas, incluyendo tres camas individuales y una cama doble.

En la cocina totalmente equipada del Gulfstream G650ER, se pueden preparar deliciosas comidas y servir aperitivos, bebidas o platos gourmet con elegancia y facilidad. Además de los asientos y las camas, cuenta con amplios baños equipados con todas las comodidades que se esperan de un jet de lujo.

El Mundial más grande también enfrenta cuestionamientos ambientales

Más allá del lujo asociado al avión, la discusión se ha trasladado al impacto ambiental y organizaciones y analistas han advertido que esta Copa del Mundo se convertirá en una de las más contaminantes de la historia como consecuencia al enorme volumen de desplazamientos aéreos que exige.

Debido a las enormes distancias, el New Weather Institute ha descrito esta Copa del Mundo como "el evento más contaminante de la historia", estimando que generará alrededor de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Los viajes en avión son responsables de aproximadamente 7,7 millones de toneladas de esa cantidad, más de cuatro veces el promedio de las Copas del Mundo celebradas entre 2010 y 2022.

Mientras la FIFA impulsa programas relacionados con sostenibilidad y reducción de emisiones, sus críticos consideran contradictorio que el máximo dirigente del fútbol mundial utilice constantemente aeronaves privadas para desplazarse entre los escenarios del torneo.

Los defensores de la medida argumentan que el presidente del máximo organismo del fútbol mundial necesita cumplir compromisos institucionales, asistir a ceremonias, sostener reuniones con autoridades y representar al organismo en distintos puntos del campeonato.