Carlo Ancelotti confirmó que seguirá en la Selección de Brasil tras la dura eliminación en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Brasil sumó una nueva frustración en una Copa del Mundo y su entrenador dio la cara en conferencia de prensa. Además, el italiano aseguró que comienza un nuevo ciclo y dijo que seguirá trabajando para mejorar.

Ancelotti confirmó que seguirá en la Selección de Brasil tras la dura eliminación en el Mundial 2026

Brasil sufrió una dura derrota contra Noruega que lo eliminó en los octavos de final del Mundial 2026. Luego de la caída, Carlo Ancelotti dio la cara y habló ante los medios: el DTse lamentó por el resultado, se enfocó en lo que sería la continuidad de su ciclo y explicó por qué Bruno Guimaraes se hizo cargo de luego terminaría fallando.

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Carletto intentó rescatar aspectos positivos tras el adiós y aseguró que la caída representa "el comienzo de un nuevo ciclo" para la selección brasileña, a la que seguiría dirigiendo con la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo.

El entrenador fue directo: “Yo puedo decir lo que vamos a hacer nosotros, que es seguir trabajando para esta selección, intentando mejorar, intentando buscar nuevas ideas. Es lo mismo que hemos hecho este año”.

Ancelotti también fue autocrítico con el rendimiento del equipo a lo largo del torneo. “No hemos jugado una copa mundial espectacular, pero sí lo hemos hecho bien e incluso en algún momento del partido hoy nos merecimos llevarnos la victoria”, sostuvo.

Por último, y no menos importante, dio una explicación de por qué Vinicius Junior no pateó el penal en el primer tiempo. No se entiende si el DT lo defendió o lo subestimó.

"Hicimos unas estadísticas de un año de los jugadores rivales y también de los nuestros. El mejor en la Selección era Raphinha. De los disponibles, el mejor era Neymar, después Igor Thiago, después Bruno Guimarães y después Martinelli. Elegimos a Bruno Guimarães porque pensamos que él era el mejor en el campo", concluyó.