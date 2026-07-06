¿Oasis vuelve a salir de gira en 2027? Qué sabe hasta ahora sobre el futuro de la banda

Todo parece indicar que Oasis volverá a los escenarios en 2027. Tras una gira de reunión en 2025, que los trajo a la Argentina , y en la previa del estreno de un documental que retrata ese regreso, los hermanos Gallagher podrían volver a girar el año que viene con shows en grandes escenarios del mundo.

Según informa el portal NME, los rumores indican que Oasis se está preparando para una gran gira por el Reino Unido y Europa , que podría incluir una impresionante serie de 12 conciertos en su ciudad natal, Manchester, y un regreso a Knebworth.

Los rumores sobre una posible residencia en su ciudad natal surgieron en el Manchester Evening News, que afirmaba que la banda iba a llenar el Etihad Stadium, sede de Manchester City (club del cuál son hinchas Liam y Noel Gallagher). Si se confirman los conciertos en el estadio, es probable que las fechas se celebren en mayo y junio, ya que el calendario del club para la temporada 2026/2027 indica que su último partido de local será el sábado 23 de mayo.

Los últimos rumores sobre una gira en 2027 llegan exactamente un año después de que Oasis diera comienzo a su gigantesca gira Live '25 en Cardiff el pasado mes de julio, y otros medios, como Dublin Live, han avivado los rumores de que Oasis también podría regresar al Castillo de Slane el próximo año.

Liam y Noel Gallagher dieron dos conciertos en Croke Park, Dublín, el año pasado, pero ahora, según se informa, están considerando regresar al Castillo de Slane en 2027, después de haber sido teloneros de REM allí en 1995 y de haber sido cabeza de cartel en un concierto inolvidable en 2009.

Por otro lado, Liam lleva tiempo dando pistas sobre futuras fechas. En abril estuvo en Italia y un fan le preguntó si estaría en Roma el año que viene, a lo que el vocalista respondió: "Sin duda. Al cien por cien". En el último concierto de la gira de regreso en Wembley, en septiembre, volvió a avivar los rumores de futuros conciertos de Oasis cuando les dijo a los fans: "Nos vemos el año que viene", antes de darse una palmada en la muñeca en tono de broma por haberlo dejado escapar.

A un año del regreso de Oasis, presentaron el primer adelanto del documental "Don't Look Back in Anger"

Este fin de semana se cumplió un año desde que Oasis inició su gira “25” en Cardiff, Gales, su primera presentación juntos en 16 años. El documental, producido por Magna Studios y Sony Music Vision, creado por el guionista, productor y director Steven Knight —nominado a los premios BAFTA y a los Oscar por (Peaky Blinders y Mil Golpes), y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace (LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos, Nos vemos en el baño), presentó su primer adelanto.

Don't Look Back in Anger se estrenará en cines IMAX y en salas seleccionadas en septiembre, antes de estar disponible exclusivamente en Disney+, a finales de este año.

Don't Look Back in Anger narra la triunfal gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno de los regresos al rock ‘n’ roll más esperados de nuestro tiempo. La película es un relato inspirador de lo que podría considerarse el mayor evento musical de 2025, que captura la experiencia y las emociones de la banda y sus fans en todo el mundo. Esta perspectiva única incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años. Además de la gira mundial con entradas agotadas de la banda, la película también explora el profundo impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para el público y las generaciones de todo el mundo.