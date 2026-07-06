Dólar, acciones y bonos: las claves que miran los analistas para esta semana + Agregar ámbito en









Los operadores tienen el foco puesto en la presentación del programa financiero del Ministerio de Economía para los próximos 18 meses. El detalle de un mercado que recuperó el apetito por el riesgo pero que no pierde de vista los riesgos de cara a 2027.

El mercado evalúa las perspectivas para el dólar, las acciones, los bonos y la inflación. Ámbito

Los mercados inician la semana con expectativas respecto al anuncio del Ministerio de Economía en materia del programa financiero del Tesoro para este año y el próximo, que presentó el ministro Luis Caputo con el objetivo de llevar certezas a la city respecto de los pagos de deuda en dólares hasta las elecciones. A su vez, también se enmarca en la espera por el vencimiento de unos u$s4.400 millones que tendrá que afrontar el Gobierno esta semana a los bonistas.

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Diversas fuentes del mercado sintetizan dónde está puesto el foco de los actores económicos. La agencia de liquidación y compensación Cohen indicó que con la mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de S&P y Fitch "el país queda mejor posicionado para afrontar los vencimientos de los próximos dos años sin depender exclusivamente de organismos multilaterales".

¿Mejor humor financiero? IOL Inversiones expresó que "la plaza financiera argentina inauguró julio mostrando una sólida recuperación y un renovado apetito por el riesgo doméstico, logrando desacoplarse del malhumor observado en otros mercados emergentes". Y añadió que "el mercado ya calibra estrategias de reinversión para los masivos pagos de cupones".

Los riesgos para 2027 En ese marco, Cohen puso énfasis en las contingencias: "Los riesgos no desaparecen: reservas netas todavía negativas, inflación que sigue por encima del ritmo de depreciación del tipo de cambio, recuperación heterogénea entre sectores y un calendario electoral en 2027 que históricamente ha complicado la consistencia de las políticas", añadió.

Un interrogante central es cómo la economía real se verá afectada por este clima financiero y macroeconómico. Resulta de vital importancia en el contexto de un año previo a las elecciones presidenciales. Ya comenzado el segundo semestre, Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, indicó que "consideramos que las claves pasarán por la dinámica de los flujos, y por qué tanto la política de menores tasas logra tener un efecto sobre la economía real, en especial sobre los sectores rezagados".

¿Y la inflación? ¿Marcha de acorde al plan? Desde visiones cercanas al liberalismo, Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso (LyP), afirmó que "la inflación perforaría el ansiado umbral del 2%, que venía siendo difícil de quebrar". "Este resultado es consistente con el proceso de desinflación que venimos señalando (...). Así, luego del pico de marzo, la inflación está volviendo a ceder nuevamente", agregó.