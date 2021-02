Cuántos millones de dólares reparten la Copa Libertadores y la Sudamericana

Cabe destacar que el campeón de la Conmebol Libertadores se embolsará 22.550.000 de dólares en premios, cifra que se desglosa en los USD 15.000.000 (el monto más alto de la historia de la competición) por ganar la final única y en las distintas sumas recibidas por las etapas anteriores superadas.

Así serán los premios de la Copa Libertadores por etapas:

Primera fase: US$ 350.000

Segunda fase: US$ 500.000

Tercera fase: US$ 550.000

Fase de grupos: US$ 1.000.000 por partido (juegan tres de local por equipo)

Octavos de final: US$ 1.050.000

Cuartos de final: US$ 1.500.000

Semifinal: US$ 2.000.000

Subcampeón: US$ 6.000.000

Campeón: US$ 15.000.000

¿Cuánto cobran en la Sudamericana?

En el segundo torneo de Conmebol, en 2021 se jugarán 157 partidos. El año pasado se disputaron 107.

Este año el torneo se desarrollará en una primera fase de eliminación directa entre los equipos del mismo país. Dos de ellos avanzarán a la fase de grupos, que como la Libertadores, se jugará en grupos de cuatro clubes.

Los premios de la Copa Sudamericana:

Primera fase: US$ 225.000

Fase de grupos: US$ 300.000 por partido (juegan tres de local por equipo). En esta fase los segundos de cada grupo, que no clasificarán a octavos, recibirán un premio consuelo de US$ 120.000.

Octavos de final: US$ 500.000

Cuartos de final: US$ 600.000

Semifinal: US$ 800.000

Subcampeón: US$ 2.000.000

Campeón: US$ 4.000.000