Pelé cumpliría 85 años: la historia de uno de los mejores jugadores de la historia y su verdadera relación con Maradona

El “Rey del fútbol” se despidió de las canchas tras una carrera histórica marcada por récords, títulos mundiales y una relación compleja con Maradona.

Edson Arante do Nascimiento, mejor conocido como Pelé , fue una figura de la escena del fútbol mundial por ser uno de los delanteros brasileños más talentosos en la historia del deporte. Transformó el significado de " jogo bonito " e instaló una manera particular de jugarlo.

Sus inicios de manera humilde en Três Corações hasta la conquista histórica de tres Copas del Mundo con su selección , en los años 1958, 1962 y 1070, marcaron la huella en la historia del fútbol.

A pesar de retirarse como jugador profesional en la década de los 70, Pelé no solo puso un punto final a su carrera deportiva, sino que fue un símbolo del cierre de una era futbolística . La relación de Pelé con Diego Armando Maradona , el otro gran futbolista sudamericano, se movió entre la rivalidad y el respeto que ambos se tenían.

El debut profesional de Pelé fue a una muy corta edad y se volvió rápidamente en el foco mundial tras consagrarse campeón en el año 1958, cuando apenas tenía 17 años y le dio a su país el primer título global a su país .

Fue uno de los anotadores más influyentes de la época y sobre finales de los años 70, Pelé se unió al New York Cosmos, lo que significó la incursión en la liga norteamericana y la expansión del deporte. Su retiro firmó el sello de una etapa marcada con éxito, carisma mediático e impacto a nivel mundial .

mito brasileño. Pelé y Maradona se amaron y odiaron. Al lado, en la final de México '70 ante Italia, en la que el ícono verdeamarelho anotó un tanto en la goleada 4-1.

El último partido de Pelé

El fin de la carrera de Pelé como jugador de fútbol profesional fue en el partido que se disputó el 1 de octubre del año 1977, en el Giants Stadium, que está ubicado en Nueva York.

Fue un partido de despedida entre el New York Cosmos y su antiguo club, el Santos de Brasil. Pudo despedirse ante más de 70.000 espectadores y a pesar de que el resultado se relegó a un segundo plano, el Cosmos ganó 2 a 1, un gol suyo debajo de la lluvia puso fin a la era del magnate del fútbol y marcó la imagen de una leyenda que muchos conocieron como "el Rey del fútbol", "O Rei".

Después de retirarse fue nombrado como Ciudadano del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977, Ministro extraordinario de Deportes por el gobierno de Brasil entre 1994 y Caballero de Honor del Imperio Británico en el 1997.

¿Cómo era realmente la relación entre Pelé y Maradona?

La relación entre Pelé y Maradona fue más allá de los límites futbolísticos, ya que ambos eran vistos como los mejores del mundo, lo que generó constantes comparaciones y tensiones. Pelé, cuya trayectoria profesional estaba próxima a terminar cuando Diego surgía como una estrella del fútbol, quiso dejar de lado la rivalidad y fomentó el respeto mutuo.

Cuando Maradona falleció en el año 2020, Pelé se expresó públicamente e hizo llegar su afecto y admiración: “Un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo”, dijo en un mensaje emotivo. Finalmente, a sus 82 años falleció en el 2022 luego de batallar contra un cáncer de colon. Los emblemas del fútbol se reencontraron en el más allá y seguramente disputaron algún partido como deseaba el astro brasilero.