Conocé la lista de la Selección Argentina Sub 17 para el Mundial juvenil de Qatar







Diego Placente, DT del seleccionado juvenil, informó la nómina de convocados para la cita mundialista, que se disputará entre el 3 y 27 de noviembre.

@Argentina

Diego Placente entregó la lista de 21 convocados de la Selección Argentina Sub-17 para el Mundial de Qatar de la categoría, que se disputará entre el 3 y 27 de noviembre.

La nómina cuenta con la base que viene de conquistar el Torneo de L´Alcudia (pese a ser un certamen Sub 20), y dos "europibes".

Se trata de José Castelau, arquero que forma parte del equipo cadete de Real Madrid, y Can Armando Güner, de Borussia Monchengladbach, un delantero nacido en Alemania y con pasado en esa selección, al que le tira la "Albiceleste" por la nacionalidad de su madre y le debe su segundo nombre a Diego Maradona que marcó camino al título meses atrás.

Varios futbolitas presentes en la nómina tuvieron sus primeras experiencias como profesional en el fútbol argentino, como es el caso del goleador Thomas De Martis (Lanús), Jerónimo Gómez Mattar (Newell's) y Gastón Bouheir (Argentinos Juniors). Sumado a ellos también dice presente Matías Satas (Boca), quien días atrás fue incluido en una selecta lista de los 60 mejores talentos jóvenes a tener en cuenta confeccionada por un periódico de Inglaterra.

Las ausencias sorpresivas son de jugadores que fueron fijas durante el proceso y que también comenzaron a tener roce profesional como es el caso de Juan Cruz Meza (River), Alex Verón (Vélez) y Tomás Parmo (Independiente), que no fueron parte de la nómina por cuestiones futbolísticas.

Los convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub-17: Arqueros José Castelau (Real Madrid)

Juan Manuel Centurión (Independiente)

Valentín Reigia (Argentinos Juniors) Defensores Fernando Closter (Independiente)

Thiago Yañez (Argentinos Juniors)

Simón Escobar (Vélez)

Matías Satas (Boca)

Mateo Martínez (Racing)

Santiago Silvera (Argentinos Juniors)

Misael Zalazar (Talleres) Mediocampistas Alejandro Tello (Racing)

Santiago Espíndola (River)

Felipe Pujol (Vélez)

Jerónimo Gómez Mattar (Newell's)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Uriel Ojeda (San Lorenzo) Delanteros Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)

Felipe Esquivel (River)

Thomas De Martis (Lanús)

Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)