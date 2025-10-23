Lionel Messi renueva su contrato con el Inter Miami: los detalles







El capitán de la Selección argentina finalmente renovó su contrato con el equipo estadounidense, donde jugará un par de temporadas más.

Lionel Messi, capitán del Inter Miami CF, firmó una extensión de contrato que lo mantendrá en el club hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer.

En un video publicado en redes sociales titulado "Está en casa", el Inter Miami mostró a Messi sentado en un escritorio leyendo su nuevo contrato y plasmando su firma. Después se retira la escenografía y Messi aparece en la cancha de su nuevo estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1981375410190327923&partner=&hide_thread=false HE’S HOME. pic.twitter.com/AUMJJYR5pF — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 23, 2025 Messi se incorporó al Inter Miami el 15 de julio de 2023 como jugador franquicia con un contrato de dos años y medio, rompiendo los precedentes de la liga y los récords del equipo con su fichaje.

Desde su debut en la MLS, ha seguido estableciendo nuevos estándares dentro y fuera del campo, llevando al Inter Miami a ganar trofeos y a batir récords de asistencia en todo el país. Desde entonces, el capitán de la selección argentina sumó 71 goles y 36 asistencias en las 82 presentaciones oficiales que contabilizó.

