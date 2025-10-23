SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de octubre 2025 - 16:00

Vladimir Putin dijo que Rusia nunca cederá a las presiones de EEUU

En esa línea, advirtió que la respuesta a cualquier ataque sería muy seria por lo que les sugirió "que lo piensen". Además, definió a las sanciones estadounidenses como un acto "inamistoso".

Las sanciones estadounidenses son un acto "inamistoso", según Putin.

@KremlinRussia_E

El presidente Vladimir Putin dijo este jueves que Rusia nunca cederá a las presiones de EEUU ni de ningún otro país. Además, advirtió que la respuesta a cualquier ataque en el interior de su nación sería "muy seria y con consecuencias".

Las sanciones estadounidenses son un acto "inamistoso" y "tendrán ciertas consecuencias, pero no afectarán significativamente a nuestro bienestar económico", dijo Putin según Reuters. Además, agregó que el sector energético ruso se siente confiado.

"Se trata, por supuesto, de un intento de presionar a Rusia", reflexionó y sumó que, sin embargo "ningún país ni pueblo que se precie decide nunca nada bajo presión".

Así, señaló que romper el equilibrio en los mercados globales de la energía podría provocar una subida de los precios incómoda para países como EEUU, sobre todo teniendo en cuenta el calendario político interno de este país.

donald trump vladimir putin conflicto iran israel.jpg
Putin señaló que romper el equilibrio en los mercados globales generaría una subida de precios

Putin señaló que romper el equilibrio en los mercados globales generaría una subida de precios "incómoda" para EEUU.

"Pero si tales armas se utilizan para atacar territorio ruso, la respuesta será muy seria, si no abrumadora. Que se lo piensen", concluyó.

La Administración Trump recientemente levantó una restricción clave sobre el uso por parte de Ucrania de algunos misiles de largo alcance proporcionados por aliados occidentales. Consultado al respecto, Putin dijo que "esto es un intento de escalada".

EEUU anunció que se suspendió la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin

La Casa Blanca anunció este martes la suspensión de una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump que si bien no tenía fecha, estaba pactada a realizarse en Budapest, Hungría. La caída de la cumbre se dio luego de una reunión entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller ruso, Serguéi Lavrov, por llamada.

"El secretario Rubio y el canciller Lavrov tuvieron una llamada productiva. Por lo tanto, no es necesaria una reunión adicional en persona, y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato", anunció un funcionario de la Casa Blanca este martes. La reunión entre pares se había anunciado el jueves pasado, antes de que Trump recibiera al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

