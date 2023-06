Prometen una pronta "respuesta al plan de viabilidad de Barcelona" por Messi

Messi, de 35 años, todavía no decidió dónde jugará a partir de la próxima temporada. En su entorno no cayó bien que la dirigencia de Barcelona no haya presentado una oferta concreta para su regreso, como tampoco las últimas declaraciones del DT Xavi Hernández, quien aseguró que la vuelta al Camp Nou depende casi exclusivamente del deseo del argentino.

Cuáles son las dos propuestas con las que cuenta Messi

En rigor, Messi dispone hoy dos propuestas que no cumplen con su intención de continuar en el máximo nivel del fútbol mundial.

La primera corresponde al Al-Hilal de Arabia Saudita y la segunda al Inter Miami propiedad del británico David Beckham, quien lleva años detrás del objetivo de cristalizar su desembarco a la MLS, lo que generaría un fuerte impacto comercial en los años previos al Mundial que Estados Unidos organizará junto a México y Canadá en 2026.

La propuesta de la franquicia estadounidense es por cuatro temporadas, con un salario cercano a los 50 millones de dólares al año.