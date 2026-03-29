Agustín Canapino ganó en Neuquén y volvió a lo más alto del Turismo Carretera + Seguir en









El “Titán” se impuso en una carrera cambiante y llena de incidentes, remontó desde el quinto lugar y alcanzó su 22ª victoria en la competición, igualando a Pairetti. Christian Ledesma y Ignacio Faín completaron el podio en Neuquén.

Agustín Canapino ganó en Neuquén y volvió a lo más alto del Turismo Carretera. NA

El piloto argentino Agustín Canapino se quedó con la victoria en la final de la tercera fecha del Turismo Carretera, disputada en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, en una carrera cambiante, marcada por incidentes y múltiples neutralizaciones.

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El oriundo de Arrecifes, al mando de su Chevrolet Camaro del equipo AXION Energy Sport, se subió nuevamente a lo más alto del podio tras un fin de semana que había comenzado adverso y que terminó resolviendo con autoridad.

En segunda posición finalizó Christian Ledesma, mientras que Ignacio Faín completó el podio, en una competencia que volvió a confirmar al “Titán” como uno de los grandes protagonistas de la categoría.

Agustín Canapino.jpg El oriundo de Arrecifes, al mando de su Chevrolet Camaro del equipo AXION Energy Sport, se subió nuevamente a lo más alto del podio. Un final cambiante e incidentes El campeón 2025 cortó una racha de dos abandonos consecutivos y alcanzó su 22ª victoria en el Turismo Carretera, igualando la marca histórica de Carlos Pairetti. Además, se convirtió en el primer piloto en repetir triunfo en Neuquén, donde ya había ganado en 2016. La remontada fue clave: largó quinto y, con inteligencia y ritmo, aprovechó cada oportunidad que le ofreció la carrera.

En el arranque, Matías Rossi y Juan Tomás Catalán Magni, que partieron desde la primera fila, protagonizaron una intensa pelea por la punta. Rossi logró imponerse en las primeras vueltas, seguido de cerca por Ledesma, Marcos Landa y el propio Canapino, que se mantenía expectante en el grupo de adelante.

El desarrollo se volvió impredecible con el correr de las vueltas. Un toque entre Chevrolet en la lucha por el segundo puesto generó un efecto dominó con despistes y obligó al ingreso del auto de seguridad. Más tarde, cuando el panorama parecía estabilizarse, el abandono de Rossi por problemas de dirección reconfiguró la competencia y dejó la punta vacante. En el relanzamiento final, Canapino ejecutó maniobras precisas para superar a Ignacio Faín y a Jonatan Castellano, adueñándose del liderazgo que mantuvo hasta la bandera a cuadros.