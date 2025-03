Qué dijo Lionel Messi sobre la lesión que le impedirá estar en los partidos de Eliminatorias contra Uruguay y Brasil

El astro y capitán argentino Lionel Messi no estará presente en la Selección argentina para lo doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Uruguay y Brasil.

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”, indicó.