Un argentino fue linchado en un subte de Madrid tras la victoria de España en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Sucedió en una estación muy concurrida de la capital española. Varias personas intentaron intervenir para evitar que el conflicto escale.

El brutal momento sucedió este lunes en la estación de metro de Sol y rápidamente comenzó a circular por redes sociales. Captura

Un argentino fue linchado en un subte de Madrid, tras los festejos por la victoria de España en el Mundial 2026. El momento fue registrado mientras los usuarios esperaban adentro cuando un joven con una remera de la Selección fue atacado por una patota mientras otras personas intentaban separarlos.

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El brutal momento sucedió este lunes en la estación de metro de Sol y rápidamente comenzó a circular, generando una ola de repudio por la violencia desatada en medio de los festejos en el país europeo.

Un argentino fue linchado en un subte de Madrid En las imágenes, se logra ver el momento en el que varios simpatizantes españoles rodearon y golpearon al aficionado argentino en la estación, uno de los puntos más concurridos de la capital durante las celebraciones. En medio de la agresión, otros usuarios del metro decidieron intervenir de para separar a los involucrados.

Hasta este lunes, las autoridades españolas no informaron sobre personas detenidas por el incidente ni brindaron detalles sobre el estado de salud del hincha agredido. Tampoco se confirmó qué originó la pelea ni si existió algún intercambio previo.

En las imágenes, se logra ver el momento en el que varios simpatizantes españoles rodearon y golpearon al aficionado argentino. @ataquefutbolero La selección de España festejó en Madrid con la Copa del Mundo: recorrido en colectivo descapotable y un escenario con bandas La Selección de España celebró en la Plaza de Cibeles, Madrid, la obtención del Mundial 2026, tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey. Los jugadores arribaron desde EEUU para realizar una caravana en colectivos descapotables y celebrar su segunda estrella junto a sus aficionados, en una jornada que reunió a miles de hinchas en las calles de la capital española.

Tras el regreso de la delegación campeona, España inició una jornada repleta de homenajes y festejos. Los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos primero en el Palacio de la Zarzuela por la Casa Real y luego se trasladaron hasta La Moncloa, donde fueron saludados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La celebración, bautizada como “la rúa de los reyes del mundo” por el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, se convirtió en uno de los eventos deportivos más multitudinarios de los últimos años en España. Cerca de dos millones de personas acompañaron a los campeones durante los festejos por la capital.