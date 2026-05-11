Quién es Santiago Beltrán, la revelación en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 + Seguir en









Con solo 21 años a Beltrán le tocó reemplazar de urgencia a Franco Armani en plena pretemporada de verano y no salió más. Partido a partido fue agigantando su figura y su nivel lo metió de lleno en la órbita de la Selección Argentina.

Santiago Beltrán, una de las sorpresas en la lista de Scaloni.

El cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para la Copa Mundial 2026 y cómo suele suceder hay algunas sorpresas. En este caso la más llamativa es la inclusión de Santiago Beltrán, el joven arquero de River Plate.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con solo 21 años a Beltrán le tocó reemplazar de urgencia a Franco Armani en plena pretemporada de verano y no salió más. Partido a partido fue agigantando su figura y su nivel lo metió de lleno en la órbita de la Selección Argentina.

La actuación frente a San Lorenzo terminó de confirmar su crecimiento. River estaba al borde del adiós hasta que Beltrán apareció en la tanda de penales para sellar la clasificación.

El recorrido de Santiago Beltrán en el fútbol federado es inusual. Se sumó a la Quinta División de River Plate en marzo de 2022 sin antecedentes en clubes de la AFA. El propio jugador relató a la web oficial de la institución de Núñez: “Mi historia es muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados el mundo del fútbol, porque toda mi vida jugué torneos amateurs con mis amigos. Nunca se me había dado la posibilidad de jugar en un club grande como River”. Su llegada se produjo tras una prueba de dos semanas, que superó cuando el torneo ya estaba en marcha. En esa oportunidad, confesó: “La verdad es que me cambió la vida, porque tenía el sueño de jugar al fútbol para llegar a ser profesional”.

Antes de su arribo a River, Beltrán jugaba en el club Pueyrredón de zona norte. Su adaptación fue rápida: en su segundo año ya había debutado en la Reserva dirigida por Marcelo Pichi Escudero.

Desde que apareció en Primera (ya había jugado un amistoso en 2024 contra Millonarios, pero no era oficial) disputó 22 encuentros, recibió apenas 15 goles y mantuvo la valla invicta en 10 oportunidades. Además, ya dejó su sello en las definiciones desde los doce pasos: atajó uno ante Bragantino por la Copa Sudamericana y otros dos contra San Lorenzo en los octavos de final del Torneo Apertura. Santiago Beltrán Beltrán en su paso como sparring en la Selección. Su gran momento lo posicionó entre los 55 futbolistas que buscarán ganarse un lugar definitivo para viajar a Estados Unidos. Santiago Beltrán y su conexión con la Selección de Argentina Hace tiempo que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca al juvenil, que incluso ya había trabajado como sparring de la Mayor. En la lista de Scaloni aparecen otros nombres fuertes para el puesto: Emiliano “Dibu” Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Facundo Cambeses y Walter Benítez. Por recorrido y experiencia en Europa, los tres primeros parecen tener un lugar asegurado, aunque el joven de River hoy se perfila una buena alternativa ante cualquier eventualidad.