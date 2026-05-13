Rosario Central le ganó a Racing en una noche cargada de polémica y avanzó a semifinales + Agregar ámbito en









El Canalla se impuso 2-1 en el alargue, después de empezar abajo por el gol de Matías Zaracho. Gastón Ávila empató el partido y Enzo Copetti, con pasado en la Academia, marcó el tanto decisivo ante un rival que terminó con nueve jugadores.

Rosario Central eliminó a Racing en el Gigante de Arroyito y avanzó a las semifinales del Torneo Apertura. AFA

Rosario Central sacó adelante un partido cargado de tensión, polémicas y revisiones del VAR: le ganó 2-1 a Racing en el Gigante de Arroyito, avanzó a las semifinales del Torneo Apertura y ahora espera por el ganador del cruce entre River y Gimnasia.

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La Academia había golpeado primero con un tanto de Matías Zaracho sobre el final del primer tiempo, en una acción que fue revisada por el VAR antes de ser convalidada por Darío Herrera. Antes del descanso, el propio Zaracho tuvo una chance clara para estirar la ventaja, pero no logró definir ante Jeremías Ledesma.

El desarrollo cambió por completo en el complemento. Central empujó, tuvo un gol anulado a Alejo Véliz por un offside milimétrico tras una extensa revisión y finalmente encontró el empate a los 19 minutos: Gastón Ávila apareció por arriba después de un córner ejecutado por Ángel Di María y puso el 1-1.

VAR, expulsiones y un final cargado de tensión El partido terminó de romperse a partir de la expulsión de Adrián “Maravilla” Martínez. Herrera primero le mostró amarilla por un golpe a Emanuel Coronel, pero luego fue llamado por el VAR, revisó la jugada y decidió cambiar la sanción por tarjeta roja. La decisión generó fuertes protestas en Racing y elevó la temperatura del encuentro.

Con un jugador más, Central fue por la clasificación, aunque se encontró con buenas respuestas de Facundo Cambeses, que sostuvo a Racing en varios pasajes del segundo tiempo. El arquero tuvo una intervención clave ante un cabezazo de Ignacio Ovando y volvió a aparecer en los minutos finales para llevar la serie al alargue.

En el inicio del tiempo suplementario, Racing recibió otro golpe: Marco Di Césare vio la segunda amarilla por una infracción sobre Enzo Copetti y dejó al equipo de Gustavo Costas con nueve futbolistas. La expulsión desató el enojo del banco visitante, que reclamó con dureza contra el arbitraje. Central no tardó en aprovechar la superioridad numérica. Apenas comenzado el segundo tiempo suplementario, Enzo Copetti marcó el 2-1 y le dio al equipo rosarino el pasaje a semifinales. Con el triunfo, Rosario Central quedó entre los cuatro mejores del Apertura y aguarda rival. Si avanza River, la semifinal se jugará en el Monumental; si clasifica Gimnasia, el cruce será nuevamente en el Gigante de Arroyito. Formaciones de Rosario Central vs Racing Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón. Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.