Mundial 2026: los campeones en Qatar que quedaron afuera de la prelista de la Selección Argentina

El entrenador decidió no convocar a varios campeones del mundo para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El DT generó algunas polémicas tras desistir de llamar algunos nombres que ya se coronaron en la competencia.

Todo el fútbol argentino está ilusionado con el inicio del Mundial 2026 , ya que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de revalidar el título obtenido en Qatar cuatro años atrás. Por eso, llamó la atención la prelista de 55 jugadores que dio a conocer el DT en los últimos días .

Varios jugadores que levantaron la Copa en 2022 no formarán parte de esa nómina. Algunos se retiraron, otros tuvieron un fuerte bajón en su rendimiento y eso explica por qué el técnico decidió dejarlos afuera, más allá de haber sido parte de la gesta histórica.

Scaloni dejó varios campeones del mundo fuera de la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026.

Hay varios nombres que sorprendieron, mientras que otros ya se sabía que no tendrían chances de formar parte de la nómina para el Mundial 2026. También hay casos puntuales de jugadores que decidieron alejarse del fútbol de selecciones para dedicarse de lleno a sus clubes, después de haber conseguido títulos con la Albiceleste.

Fideo se retiró después de ser clave en la obtención de la Copa América 2024, título que también ganó en 2021. El actual referente de Rosario Central, decisivo en Qatar con su gol ante Francia en la final, decidió que su recorrido con la Selección Argentina terminó hace tiempo.

Di María Cuenta de X: @RosarioCentral Di María está enfocado en su presente en el Canalla. Cuenta de X: @RosarioCentral

Algunos buscaron convencerlo, pero Di María tiene una sola obsesión: llevar al Canalla a su primera Copa Libertadores de América y mantenerlo como uno de los mejores equipos del ámbito local.

Franco Armani

Mientras su lugar en River quedó eclipsado por Santiago Beltrán, el ex Atlético Nacional decidió retirarse de la Albiceleste hace tiempo. Con la aparición de Emiliano Martínez, no tenía chances de pelear por un puesto en el arco y, tras la gesta en Qatar y la Copa América 2021, puso fin a su ciclo como internacional.

Armani Beltrán Cuenta de X: @RiverPlate Armani estaría cerca de dejar River al no tener lugar en el arco tras la aparición de Beltrán. Cuenta de X: @RiverPlate

Ahora, el Flaco buscará dar sus últimos pasos en el Millonario y se habla de un retorno a Colombia para cerrar su etapa como futbolista profesional. También había perdido consideración para Scaloni, en especial por el buen momento de Juan Musso en Atlético Madrid y de Walter Benítez en Crystal Palace.

Alejandro Gómez

El Papu es un caso cerrado desde hace tiempo. Pese a que volvió a jugar tras una larga suspensión por doping positivo, su ciclo en el combinado nacional terminó después de ser campeón del mundo en Qatar.

Papu Gómez Cuenta de X: @PadovaCalcio El Papu no cuenta con muchos minutos en el ascenso de Italia. Cuenta de X: @PadovaCalcio

Actualmente, a los 38 años, milita en la Serie B de Italia, más precisamente en el Calcio Padova, donde acumuló 9 partidos en su última temporada. Más cerca del retiro que de volver a su mejor versión, fue el primer jugador en quedar fuera de la consideración de Scaloni.

Paulo Dybala

La gran ausencia de la prelista. Su temporada en la Roma es floja en cuanto a rendimiento, con tres goles y cinco asistencias en 25 juegos entre Copa Italia, Europa League y Serie A. Varias lesiones lo dejaron fuera de muchas convocatorias y, ante este panorama, decidieron ni siquiera incluirlo entre los 55 jugadores.

Dybala Cuenta de X: @ASRomaEN Dybala estaría cerca de regresar al país tras su ausencia en la lista de la Selección Argentina. Cuenta de X: @ASRomaEN

La Joya, que podría volver al país para vestir la camiseta de Boca una vez que termine su vínculo con el conjunto italiano a mitad de año, no pudo asegurarse un lugar como reserva. Su ciclo con la Albiceleste parece haber llegado a su fin con Scaloni al mando.

Ángel Correa

El ex San Lorenzo decidió dejar Europa para llegar a Tigres de la Liga MX. Allí tuvo enormes actuaciones, con 18 goles y 13 asistencias en 43 partidos, números que parecían suficientes para ser parte, como mínimo, de la prelista de 55 jugadores. Pero a Scaloni parece que no le alcanzó.

Correa Cuenta de X: @TigresOficial Correa perdió terreno pese a ser una de las figuras de su equipo. Cuenta de X: @TigresOficial

Angelito, quien más usó el dorsal 10 ante las ausencias de Lionel Messi en las convocatorias, perdió terreno al punto de ni siquiera integrar la nómina previa de la Selección Argentina. El también campeón en Qatar, que entró a la convocatoria del Mundial 2022 tras la lesión de Nicolás González, quedó muy relegado.

Juan Foyth

El central, que puede desempeñarse como lateral derecho o mediocampista central, vive una situación atípica en comparación con el resto de los casos. Su ausencia no se debe al nivel ni a la falta de minutos: es consecuencia de una rotura del tendón de Aquiles, por la que fue operado y que lo mantendrá alejado de las canchas hasta septiembre.

Foyth Cuenta de X: @JuanMFoyth El defensor se lesionó en enero y tenía imposible ponerse a punto antes del inicio del Mundial 2026. Cuenta de X: @JuanMFoyth

Así, se quedó sin posibilidades de formar parte de la prelista. Es uno de los pocos ausentes con aviso previo, como Franco Armani y Ángel Di María.