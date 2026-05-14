Todo el fútbol argentino está ilusionado con el inicio del Mundial 2026, ya que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de revalidar el título obtenido en Qatar cuatro años atrás. Por eso, llamó la atención la prelista de 55 jugadores que dio a conocer el DT en los últimos días.
Mundial 2026: los campeones en Qatar que quedaron afuera de la prelista de la Selección Argentina
El entrenador decidió no convocar a varios campeones del mundo para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
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Varios jugadores que levantaron la Copa en 2022 no formarán parte de esa nómina. Algunos se retiraron, otros tuvieron un fuerte bajón en su rendimiento y eso explica por qué el técnico decidió dejarlos afuera, más allá de haber sido parte de la gesta histórica.
Los campeones del mundo que estarán ausentes en la nueva edición
Hay varios nombres que sorprendieron, mientras que otros ya se sabía que no tendrían chances de formar parte de la nómina para el Mundial 2026. También hay casos puntuales de jugadores que decidieron alejarse del fútbol de selecciones para dedicarse de lleno a sus clubes, después de haber conseguido títulos con la Albiceleste.
Ángel Di María
Fideo se retiró después de ser clave en la obtención de la Copa América 2024, título que también ganó en 2021. El actual referente de Rosario Central, decisivo en Qatar con su gol ante Francia en la final, decidió que su recorrido con la Selección Argentina terminó hace tiempo.
Algunos buscaron convencerlo, pero Di María tiene una sola obsesión: llevar al Canalla a su primera Copa Libertadores de América y mantenerlo como uno de los mejores equipos del ámbito local.
Franco Armani
Mientras su lugar en River quedó eclipsado por Santiago Beltrán, el ex Atlético Nacional decidió retirarse de la Albiceleste hace tiempo. Con la aparición de Emiliano Martínez, no tenía chances de pelear por un puesto en el arco y, tras la gesta en Qatar y la Copa América 2021, puso fin a su ciclo como internacional.
Ahora, el Flaco buscará dar sus últimos pasos en el Millonario y se habla de un retorno a Colombia para cerrar su etapa como futbolista profesional. También había perdido consideración para Scaloni, en especial por el buen momento de Juan Musso en Atlético Madrid y de Walter Benítez en Crystal Palace.
Alejandro Gómez
El Papu es un caso cerrado desde hace tiempo. Pese a que volvió a jugar tras una larga suspensión por doping positivo, su ciclo en el combinado nacional terminó después de ser campeón del mundo en Qatar.
Actualmente, a los 38 años, milita en la Serie B de Italia, más precisamente en el Calcio Padova, donde acumuló 9 partidos en su última temporada. Más cerca del retiro que de volver a su mejor versión, fue el primer jugador en quedar fuera de la consideración de Scaloni.
Paulo Dybala
La gran ausencia de la prelista. Su temporada en la Roma es floja en cuanto a rendimiento, con tres goles y cinco asistencias en 25 juegos entre Copa Italia, Europa League y Serie A. Varias lesiones lo dejaron fuera de muchas convocatorias y, ante este panorama, decidieron ni siquiera incluirlo entre los 55 jugadores.
La Joya, que podría volver al país para vestir la camiseta de Boca una vez que termine su vínculo con el conjunto italiano a mitad de año, no pudo asegurarse un lugar como reserva. Su ciclo con la Albiceleste parece haber llegado a su fin con Scaloni al mando.
Ángel Correa
El ex San Lorenzo decidió dejar Europa para llegar a Tigres de la Liga MX. Allí tuvo enormes actuaciones, con 18 goles y 13 asistencias en 43 partidos, números que parecían suficientes para ser parte, como mínimo, de la prelista de 55 jugadores. Pero a Scaloni parece que no le alcanzó.
Angelito, quien más usó el dorsal 10 ante las ausencias de Lionel Messi en las convocatorias, perdió terreno al punto de ni siquiera integrar la nómina previa de la Selección Argentina. El también campeón en Qatar, que entró a la convocatoria del Mundial 2022 tras la lesión de Nicolás González, quedó muy relegado.
Juan Foyth
El central, que puede desempeñarse como lateral derecho o mediocampista central, vive una situación atípica en comparación con el resto de los casos. Su ausencia no se debe al nivel ni a la falta de minutos: es consecuencia de una rotura del tendón de Aquiles, por la que fue operado y que lo mantendrá alejado de las canchas hasta septiembre.
Así, se quedó sin posibilidades de formar parte de la prelista. Es uno de los pocos ausentes con aviso previo, como Franco Armani y Ángel Di María.
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