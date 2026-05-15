La FIFA estrecha lazos con Medio Oriente y prorroga acuerdo con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita

El Fondo Soberano de Arabia Saudita, que organizará el torneo de 2034, será patrocinador de la competición con sus marcas Savvy Games Group y Qiddiya City. La petrolera Aramco ya es el patrocinador principal del organismo: paga 100 millones dólares anuales.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino acaba de firmar la prórrroga del acuerdo con el Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudita para el Mundial 2026.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) dará continuidad a su patrocinio de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado con un paquete de "Patrocinador Oficial del Torneo" para la Copa Mundial de 2026.

El acuerdo anunciado otorga a PIF el derecho a publicitar tanto a Qiddiya City como a Savvy Games Group en el torneo que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Según un comunicado de prensa conjunto de la FIFA y el fondo soberano de inversión, que pone fin a su financiación del LIV Golf, el acuerdo "refuerza el compromiso constante del PIF con el deporte como sector prioritario". Los paquetes de "Apoyo Oficial del Torneo" de la FIFA han sustituido a los paquetes de "Apoyo Regional Oficial" que se ofrecían en Qatar 2022.

El hecho de que Estados Unidos fuera sede del Mundial de Clubes y del Mundial en un plazo de 12 meses también brindó a la FIFA la oportunidad de incentivar a las marcas a patrocinar ambos torneos.

Los otros tres patrocinadores oficiales del torneo que han sido nombrados son la empresa de desarrollo de software Globant , la empresa de reparto de comida DoorDash y la marca estadounidense de aceites y lubricantes Valvoline .

Este nivel se sitúa por debajo de los patrocinadores de primer nivel de la FIFA (Adidas, ADI Predictstreet, Aramco, Coca-Cola, Hyundai-Kia, Lenovo, Qatar Airways y Visa) y de los patrocinadores de segundo nivel de la Copa Mundial (AB InBev, Bank of America, Dove Men+Care, Hisense, Lay's, McDonald's, Mengniu Dairy y Verizon).

FIFA ha explicado que PIF “impulsará innovadoras iniciativas de interacción con los aficionados, a fin de conectar con la comunidad del fútbol en la mayor competición del planeta”.

Cabe recordar que PIF ya estuvo presente en el Mundial de Clubes de 2025, celebrado también en Estados Unidos.

FIFA PÌF La FIFA suma al fondo soberano saudí como patrocinador oficial del Mundial 2026. El acuerdo incorpora a Savvy Games Group y Qiddiya City para impulsar experiencias digitales y de entretenimiento para los aficionados en el torneo. @FIFA

“PIF sigue ampliando su presencia global en el deporte, con el fútbol como pilar fundamental de este crecimiento”, ha apuntado Mohamed Alsayyad, responsable de marca corporativa de PIF, lo que aplacaría los rumores sobre una mayor desinversión del fondo, que es, entre otros, dueño del Newcastle United.

Aramco, el gran patrocinador de la FIFA

Este acuerdo refuerza todavía más una relación entre Arabia Saudí y FIFA que también incluye a su petrolera. Aramco es el gran patrocinador del organismol , al que paga u$s100 millones.

Además, Aramco está buscando acuerdos ad hoc con las confederaciones de cada región: ya es patrocinadora de la Concacaf y, hace pocos días, firmó como spónsor de la Copa Asia de 2027, organizada por la AFC y que se celebrará en Arabia Saudí.

Romy Gai, director comercial de la FIFA, ha declarado que esta colaboración con PIF “contribuirá al crecimiento de nuestro deporte por todo el planeta, mediante la generación de nuevas oportunidades, el fomento de la innovación y la participación de los jóvenes, a fin de garantizar que millones de ellos tengan la posibilidad de jugar al fútbol y disfrutar de sus numerosos beneficios".

El país de Oriente Próximo tomará el testigo de España, Marruecos y Portugal, que, junto a Uruguay, Argentina y Paraguay, serán sede del próximo torneo de selecciones, que se celebrará en 2030. Tras ser seleccionada la candidatura saudí, no será la primera vez que el Mundial se celebra en Oriente Próximo: en 2022, el Mundial de la FIFA se disputó en Catar, con la selección argentina proclamándose campeona del mundo.

Los datos de asistencia registrados en el pasado Mundial incentivan aún más a los saudíes para albergar el torneo: la asistencia acumulada en la Copa Mundial de la FIFA 2022 alcanzó 3,4 millones de espectadores, lo que supuso que, de media, en cada encuentro hubo 53.000 aficionados en las gradas.