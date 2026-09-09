Cuanto cuesta la polémica nueva camiseta alternativa de Racing Club

Una elección de 1904 vuelve a escena 122 años después, con un guiño a una etapa clave de la historia académica.

El nuevo diseño se suma a la colección oficial del club para la temporada 2026/27 y ya luce en las calles de Avellaneda.

Racing volvió a poner su historia sobre la mesa con una propuesta que rompió con la imagen habitual del club. La tercera equipación para la temporada 2026/27 dejó de lado el celeste y blanco, para recuperar una combinación de amarillo y negro que tiene un antecedente de más de un siglo.

La particularidad no está solamente en los colores. La indumentaria retoma una idea que había sido planteada en los primeros años de la institución y que, según la historia recuperada por el club para la campaña, fue rechazada en 1904. Ahora, 122 años después, aquella elección vuelve a tener un lugar oficial.

La historia comienza apenas un año después de la fundación de Racing. En 1904, cuando la institución todavía daba sus primeros pasos, se presentó una propuesta para que el equipo vistiera una indumentaria con bastones verticales amarillos y negros . El pedido no prosperó y aquel modelo quedó fuera de los partidos oficiales.

Nueva propuesta para acompañar su temporada y renovar la imagen del equipo dentro y fuera de la cancha.

La explicación difundida por el club señala que la propuesta fue rechazada por su similitud con los colores utilizados por Peñarol de Montevideo. El dato resulta especialmente llamativo porque, más de un siglo después, Racing decidió recuperar precisamente aquella combinación para una de sus equipaciones oficiales.

La campaña de lanzamiento tomó esa vieja anécdota como punto de partida. El concepto elegido fue “A Racing nadie le dice que no” , una frase que busca convertir aquel rechazo en una historia de perseverancia. La institución también vinculó la idea con otros episodios de su recorrido, desde sus grandes conquistas deportivas hasta momentos en los que su continuidad llegó a estar en duda.

La prenda fue confeccionada por Nike y presenta el amarillo y negro en franjas verticales, una estética que se aleja bastante de las camisetas que los hinchas suelen asociar con Racing. En el interior del cuello aparece, además, la inscripción “El Pr1mer Grande”, mientras que el conjunto se completa con short negro.

La mística de 1973: el antecedente en el que se inspira la tercera equipación

El modelo amarillo y negro ya había sido recuperado por Racing en 1973, cuando volvió a aparecer en una etapa muy distinta de la institución y fue utilizado por futbolistas destacados de aquel momento.

Ese antecedente funciona como un puente entre la historia fundacional y la propuesta que Nike desarrolló para 2026. La reedición de hace más de cinco décadas demuestra que aquella camiseta no quedó completamente olvidada y que ya había existido un intento anterior por llevarla nuevamente a escena.

Ahora el club vuelve a tomar ese archivo para convertirlo en una pieza de colección. La diferencia es que esta vez el contexto de lanzamiento está pensado desde una estrategia mucho más amplia: no se trata solamente de reproducir una prenda antigua, sino de contar una historia alrededor de ella.

El video de presentación y el mensaje para los hinchas

El show de Racing (Instagram)

Dónde comprar la tercera camiseta de Racing y cuál es su precio

La tercera equipación se comercializa a través de los canales oficiales de Nike y en puntos de venta seleccionados vinculados con la institución. La tienda online de Nike Argentina ofrece actualmente las dos versiones principales: Match y Stadium.

La versión Match, pensada con características similares a la utilizada por los futbolistas profesionales, tiene un precio oficial de $219.999. La alternativa Stadium, orientada al público general y con un calce diferente, cuesta $149.999.

También está disponible el short correspondiente al conjunto, cuyo valor informado por Nike Argentina es de $84.999. La tienda oficial ofrece, además, la posibilidad de pagar las prendas en hasta seis cuotas sin interés con los medios de pago habilitados.