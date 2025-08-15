Racing recibe a Tigre por la quinta fecha del Torneo Clausura: horario, TV y formaciones







La "Academia" guardará jugadores de cara al duelo clave ante Peñarol de Uruguay en la Copa Libertadores.

Racing recibirá este viernes a Tigre, por al quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, y el director técnico de la “Academia”, Gustavo Costas, tendría pensado parar un mix en el 11 inicial con el objetivo de cuidar jugadores de cara al partido del martes ante Peñarol de Uruguay.

Racing llega a este encuentro de capa caída, luego de perder 1-0 en Uruguay el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Peñarol.

Es por esto que para el partido ante el “Matador de Victoria”, Costas tendría pensado poner un mix entre jugadores que suelen ser titulares y otros que suelen ser suplentes, con el objetivo de que la mayoría pueda llegar bien descansado al partido de vuelta contra Peñarol, que será este martes. Incluso se podría dar el regreso de Luciano Vietto, quien lleva más de tres meses alejado de las canchas por problemas físicos.

De todas maneras, Racing no tiene que descuidar el Torneo Clausura, ya que solo cosechó cuatro puntos en sus primeras cuatro presentaciones y tiene que empezar a sumar para acercarse también a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la tabla anual.

Tigre, por su parte, también tuvo un irregular arranque en el Torneo Clausura, obteniendo también solo cuatro puntos. Los dirigidos por Diego Dabove tienen a esta competencia como principal objetivo en el semestre, aunque también se ilusionan con seguir avanzando en la Copa Argentina, donde ya se encuentran en los cuartos de final tras eliminar a San Lorenzo.

Racing y Tigre ya se enfrentaron este año, en un encuentro correspondiente al Torneo Apertura que terminó en triunfo por 1-0 para los de Victoria. Cómo y cuándo ver Racing vs Tigre El enfrentamiento entre ambos equipos de la Zona A se enfrentarán desde las 21. El partido será transmitido por TV en TNT Sports Premium. Formaciones Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Martín Barrios o Matías Zaracho, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Balboa y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas. Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuén Paz, Nahuel Benegas; Santiago González, Lorenzo Scipioni; Jabes Saralegui, Julián López, Héctor Fértoli; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove. Estadio: Presidente Perón Árbitro: Darío Herrera VAR: Fernando Echenique