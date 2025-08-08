Bomba en el mercado de pases. Tras rescindir contrato con Boca, Marcos Rojo se convirtió este mediodía en nuevo refuerzo de Racing.
Bomba: Marcos Rojo va a jugar en Racing tras su salida de Boca
En cuestión de horas, Marcos Rojo pasó de ser jugador de Boca a rescindir su contrato con el "Xeneize" y transformarse en nuevo refuerzo de la "Academia". Los detalles.
-
De referente a problemático: Marcos Rojo aceptó la propuesta y rescindió con Boca
-
Sorpresa: Boca le hizo una oferta a Estudiantes por Ascacibar que incluye a Marcos Rojo
En cuestión de horas, el defensor pasó de ser el capitán borrado del "Xeneize" a flamante jugador de la "Academia".
Ahora, el central zurdo de 35 años se realizará la revisión médica y firmará un contrato por productividad, de un año. En Racing afrontará una triple competencia entre Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores.
Rojo genera controversia entre los hinchas de Racing por su apellido y por su historial en Boca. Pese a ello, fue un pedido explícito del entrenador Gustavo Costas para reforzar el equipo.
Dejá tu comentario