8 de agosto 2025 - 12:08

Bomba: Marcos Rojo va a jugar en Racing tras su salida de Boca

En cuestión de horas, el defensor pasó de ser el capitán borrado del "Xeneize" a flamante jugador de la "Academia".

Marcos Rojo vestirá la camiseta de Racing.

Ahora, el central zurdo de 35 años se realizará la revisión médica y firmará un contrato por productividad, de un año. En Racing afrontará una triple competencia entre Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores.

Rojo genera controversia entre los hinchas de Racing por su apellido y por su historial en Boca. Pese a ello, fue un pedido explícito del entrenador Gustavo Costas para reforzar el equipo.

