Bomba: Marcos Rojo va a jugar en Racing tras su salida de Boca







En cuestión de horas, Marcos Rojo pasó de ser jugador de Boca a rescindir su contrato con el "Xeneize" y transformarse en nuevo refuerzo de la "Academia". Los detalles.

Bomba en el mercado de pases. Tras rescindir contrato con Boca, Marcos Rojo se convirtió este mediodía en nuevo refuerzo de Racing.

En cuestión de horas, el defensor pasó de ser el capitán borrado del "Xeneize" a flamante jugador de la "Academia".

image Marcos Rojo vestirá la camiseta de Racing. Ahora, el central zurdo de 35 años se realizará la revisión médica y firmará un contrato por productividad, de un año. En Racing afrontará una triple competencia entre Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores.

Rojo genera controversia entre los hinchas de Racing por su apellido y por su historial en Boca. Pese a ello, fue un pedido explícito del entrenador Gustavo Costas para reforzar el equipo.