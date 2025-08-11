Preocupación en Racing: la AFA rechazó el pedido para que Marcos Rojo juegue el torneo







Tras anunciar la contratación el pasado viernes y complicación reglamentaria para utilizar al defensor en el torneo local, la Academia intentó recibir una autorización especial. Sin embargo, la AFA declinó.

Preocupación en Racing: la AFA rechazó el pedido para que Marcos Rojo juegue el torneo

Racing sumó a Marcos Rojocomo refuerzo para este segundo semestre del año, sin embargo será un refuerzo a medias. Por cuestiones contractuales y reglamentarias de la AFA, el exBoca no podría disputar los torneos locales y quedará disponible sólo para el plano internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A raíz de su inscripción fuera del plazo límite, todo indica que no podrá disputar el Torneo Clausura: sólo está habilitado para disputar la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

La dirigencia de Racing es cada vez menos optimista de torcer la historia tras el insólito error y, salvo una inusual excepción por parte de AFA para habilitarlo, no podrá jugar el campeonato local.

El problema se originó a raíz de que el futbolista rescindió su contrato con el "Xeneize" luego del 24 de julio, día que cerró la venta para las transferencias. El artículo 19.2.4 marca como condición obligatoria que el jugador inscripto como libre se haya desvinculado de su anterior club previo a esa fecha: caso contrario no podrá disputar el certamen local.