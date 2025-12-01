Racing recibe a Tigre por un lugar en la semifinal del Torneo Clausura: horario, TV y formaciones + Seguir en









Racing recibirá hoy a Tigre en un partido en el que ambos buscarán su lugar en una de las semifinales del Torneo Clausura 2025 donde ya espera Boca que el domingo dejó en el camino a Argentinos Juniors.

En este encuentro, Racing intentará cortar una racha adversa con Tigre, debido a que perdió los dos partidos del año que se jugaron en Victoria y en Avellaneda y el antecedente más reciente fue en agosto pasado cuando cayó por 2 a 1 tras un penal cobrado por VAR que desencadenó la expulsión de Costas tras su fuerte protesta.

El entrenador Gustavo Costas dio señales claras en la práctica del viernes de Racing y se estima que repetiría a los once que comenzaron jugando frente a River, equipo al cual el conjunto de Avellaneda eliminó por 3 a 2.

En tanto, mientras Bruno Zuculini asoma como opción de banco a pesar de estar todavía afectado por un problema en el sóleo, el colombiano Duván Vergara continúa entre algodones tras sufrir un traumatismo en el tobillo derecho y Tomás Conechny aparece como alternativa para ocupar el sector izquierdo.

En la defensa, Facundo Mura trabajo de manera diferenciada, por lo que Gastón Martirena conservaría su lugar, mientras que Luciano Vietto, Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez continúan descartados por distintas lesiones y Matías Zaracho podría reaparecer entre los suplentes.

Por su parte, Tigre llega al cruce impulsado por su gente tras un entrenamiento abierto que reunió hinchas, familias y medios partidarios.

El técnico Diego Dabove y el jugador Joaquín Laso remarcaron que este partido es “otra final más”, tras haber eliminado a Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana. A qué hora juegan Racing vs Tigre Hora: 21 Por dónde ver Racing vs Tigre TV: ESPN Premium y TNT Sports. Formaciones Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas. Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuen Paz, Diego Sosa; Santiago González, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Sebastián Medina, Blas Armoa; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove. Estadio: Presidente Perón Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Pablo Dóvalo.