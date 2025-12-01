Claudio Úbeda aseguró que Boca está para ser campeón del Torneo Clausura: "Tenemos nafta" + Seguir en









El entrenador de Boca habló en conferencia tras el ajustado triunfo frente a Argentinos Juniors y la clasificación a semifinales del torneo, donde se ve como serio candidato al título.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca, habló tras la victoria por 1-0 frente a Argentinos Juniors por los cuartos de final y la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2025, y aseguró que el "Xeneize" tiene "nafta" para ganar el título.

"Creo que nafta tenemos bastante para dar pelea. Hay que respetar a los rivales que nos toque enfrentar, pero sí sentimos que el grupo está 100% compenetrado con el día a día, con el querer ganar, ser solidarios, entender que tenemos que jugar en equipo. Eso se ve a la hora en que perdemos la pelota: cómo todo el equipo se posiciona para defender y volver a recuperarla. Nos da garantías de que este equipo tiene intenciones de seguir avanzando", aseguró el entrenador en conferencia de prensa.

Sobre el partido en sí, dijo que fue una victoria "súper importante (...) Sabíamos que iba a ser complejo, pero el equipo muestra solidez y coraje para, cuando la mano no viene bien, resolver. Creo que lo hicieron muy bien. Tuvimos oportunidades en el primer tiempo para poder hacer algún gol más, pero no se dio. Tuvimos que saber llevarlo ante un rival que tiene posesión de pelota, aunque en este caso quizá no tanta profundidad. Igual, un partido difícil, un rival muy duro. La verdad, felices de poder seguir avanzando y ya ponernos a pensar en el próximo partido", dijo.

Por otro lado, analizó la importancia de la victoria al catalogarla como un paso más en el crecimiento del equipo, que había asegurado que se estaba construyendo como un "equipo serio".

"Los equipos serios tienen que aprender, en algunos tramos de los partidos, a no pasarla bien. Teníamos muy estudiado cómo jugaba Argentinos y cómo intentar lastimarlo. Creo que saliendo rápido de la presión y atacando los espacios teníamos un arma para usar. Nos faltó quizá algo en la estocada final para mejorar y a lo mejor podríamos haber hecho algún gol más. Pero cuando un equipo está sólido, también interviene la pelota parada, que nos ha dado y nos sigue dando buenos resultados", afirmó Úbeda sobre la forma de juego de su equipo.

Por último, el DT elogió a Agustín Marchesín, de gran nivel para salvar a Boca cuando lo necesitó y en su cuarto partido sin recibir goles. “Tener solidez defensiva te genera más posibilidades de ganar los partidos. Cuando te llegan poco y el arquero interviene bien, nos da mucha tranquilidad. Me pone contento por él; es un tipo súper positivo dentro del grupo. Se merece tener este momento”.