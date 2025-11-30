Incidentes, invasión y suspensión: el final en Madryn que impidió la premiación de Estudiantes de Río Cuarto + Seguir en









El 1-1 que aseguró el ascenso del "León" quedó opacado por los graves incidentes provocados por hinchas de Deportivo Madryn, que obligaron a Facundo Tello a suspender el partido y frustraron la entrega del trofeo.

El partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn terminó con una invasión de cancha.

La final por el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto terminó envuelta en caos tras una serie de incidentes generados por hinchas de Deportivo Madryn, que forzaron la suspensión del partido cuando estaba 1-1 (3-1 en el global). Con invasiones al alambrado, agresiones y falta de garantías, el árbitro Facundo Tello dio por concluida una definición que nunca pudo reanudarse.

El cierre del encuentro se desmoronó en el tiempo de descuento, justo cuando Estudiantes tenía un córner a favor y el asistente Bonfá alertó a Tello de que había sido arrojado un objeto contundente desde la tribuna local. Minutos después, el árbitro informó que no podía reanudar el juego debido a que cuatro mujeres y una persona encapuchada se habían trepado al alambrado.

La situación se desbordó rápidamente: los incidentes, protagonizados por barras del sector popular de Madryn, respondían a la desesperación por los dos goles que necesitaban para forzar los penales. En medio de la tensión, rompieron un tramo del alambrado y el arquero Yair Bonnín, que intentó calmar a los hinchas, terminó golpeado por otro objeto contundente.

Las imágenes de los incidentes en Madryn Embed Los incidentes con los hinchas de Deportivo Madryn que llevaron a Tello a terminar la final antes de tiempo. Estudiantes (RC) se impuso ante el Aurinegro en el global y ascendió a la primera división del fútbol argentino. pic.twitter.com/nxdl1k7lv2 — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2025 Tello evaluó distintas veces una posible reanudación, pero finalmente determinó que no había garantías de seguridad. La decisión encendió aún más la violencia: hubo botellazos, y los jugadores de Estudiantes debieron correr hacia la manga ante el ingreso de barras de Madryn.

En ese clima, uno de ellos llegó a arrancarle la camiseta a un futbolista local, mientras otros exigían pertenencias a los jugadores. Bonnín, nuevamente expuesto, tuvo que entregar sus guantes ante un barra que lo enfrentó a centímetros.

barra roba guantes madryn El arquero Bonnín tuvo que entregar sus guantes ante un barra que lo enfrentó a centímetros. Las postales del cierre fueron elocuentes: Tello mostrando el objeto arrojado; jugadores de Madryn intentando calmar a sus propios hinchas; futbolistas de Estudiantes huyendo hacia la manga entre empujones; barras trepados al alambrado con absoluta impunidad. Por la falta total de condiciones, no hubo premiación en la cancha. El festejo del ascenso quedó reducido a un momento íntimo en vestuarios. Embed LAMENTABLE: Tello tuvo que decretar el final del encuentro antes de tiempo por incidentes en las tribunas. El plantel de Estudiantes (RC) se fue corriendo a los vestuarios por una invasión al campo de juego. pic.twitter.com/8S9KWsbqxN — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2025 Más tarde, Marcelo Achile, dirigente de la AFA y hombre cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, entregó un trofeo simbólico al técnico Iván Delfino y a algunos futbolistas que regresaron al campo de juego.