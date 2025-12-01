La pelea por el campeonato de la Fórmula 1 quedó al rojo vivo con la victoria de Max Verstappen en Qatar, que volvió a volvió a recortarle puntos al líder Lando Norris. Ahora todo se definirá en la última fecha, en el Gran Premio de Abu Dhabi.
Se define el campeonato de la Fórmula 1: qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser campeón
Todo se resolverá el próximo domingo en Abu Dhabi. ¿Qué escenario podría consagrar a cada uno de los corredores?
Piastri había liderado el campeonato hasta mitad de año, pero luego fue superado por Norris, quien tenía la chance de festejar en Qatar, pero ahora todo se resolverá el fin de semana que viene en el desierto.
Cabe destacar que el piloto británico de McLaren quedó en la cima de la tabla con 408 puntos, mientras que lo siguen Verstappen, con 396, y su compañero Oscar Piastri, con 392. De esta manera, el actual tetracampeón del mundo quedó a sólo 12 unidades de distancia, recortando 100 puntos en las últimas carreras.
Así se define el campenato de la Fórmula 1 2025
En la próxima fecha, Lando Norris se asegurará el título si logra terminar en el podio, mientras que Verstappen deberá ser 1º y esperar que el inglés de McLaren quede 4º como máximo.
Habrá que ver la estrategia de la escudería ya que Piastri también tiene chances, aunque está cuatro puntos por debajo del piloto de Red Bull y posee 16 unidades menos que su compañero. Para coronarse, el australiano tiene que ser primero o segundo y que los otros dos no terminen en el podio.
