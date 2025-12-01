Desde diciembre rige nuevo horario para la venta de alcohol en la provincia de Buenos Aires: cuál es + Seguir en









Los comercios bonaerenses tendrán una modificación en la atención para la venta de bebidas alcohólicas desde hoy. A partir de qué hora y hasta cuándo rige la medida.

Desde diciembre rige nuevo horario de venta de alcohol en Provincia de Buenos Aires. Gemini AI

Con la llegada de diciembre, los comercios de la provincia de Buenos Aires tendrán un excelente beneficio: serán habilitados para extender el horario para la venta de bebidas alcohólicas. Una medida que resulta clave, porque permite trabajar con más margen en plena temporada de calor, cuando sube la demanda.

Cuál es el horario para la venta de alcohol en verano Durante la temporada de verano, del 1 de diciembre al 30 de abril, los comercios habilitados podrán vender bebidas alcohólicas entre las 10:00 y las 23:00.

Alcohol Verano.jpg Del 1 de diciembre al 30 de abril, los comercios habilitados podrán vender bebidas alcohólicas entre las 10:00 y las 23:00. De esta manera, se trata de una franja más amplia que la del resto del año y acompaña el hábito de consumo típico del verano, especialmente en zonas turísticas donde la actividad se extiende hasta más tarde.

Ya para el resto del año, del 1 de mayo al 30 de noviembre, el horario vuelve a ser el habitual: venta de 10:00 a 21:00. Este es un esquema que se mantiene desde que se ajustó la normativa para que los comercios puedan trabajar con horarios más realistas según la época del año.

Así, horario extendido beneficia directamente a los comercios. En muchos municipios turísticos, la mayor parte del movimiento ocurre a la tarde y noche. En este sentido, poder vender hasta las 23:00 evita que los clientes se apuren a comprar antes de las 21:00 y permite que los comercios operen sin tensión de horario, aprovechando la demanda nocturna del verano.