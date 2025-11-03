Racing visita a Central Córdoba con la obligación de ganar: horario, TV y formaciones

El equipo de Avellaneda necesita volver a ganar ya que tiene como única chance el Torneo Clausura para ingresar a la próxima Copa Libertadores.

Racing visita a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido clave para sostener sus aspiraciones de clasificación a la próxima Copa Libertadores tras la eliminación ante Flamengo de Brasil en semifinales.

El encuentro adquiere un valor decisivo para el equipo de Gustavo Costas, que quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Flamengo y solo mantiene abierta la vía del torneo local para regresar al máximo certamen continental.

Racing necesita una victoria inmediata, encadenar una racha perfecta en el tramo final del Clausura y aguardar resultados favorables en la tabla anual. El margen de error es mínimo y el club asume esta visita a Santiago del Estero como un punto de inflexión.

Central Córdoba llega con envión y con la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona B, ya que cumula tres presentaciones sin derrotas, con dos triunfos consecutivos, el último por 1-0 frente a Huracán.

El conjunto de Omar De Felippe depende de sí mismo para quedar en lo más alto y sostener su candidatura en el grupo.

Racing viene de un triunfo por 1 a 0 ante Aldosivi que aportó alivio interno en el Clausura. En sus últimas cuatro fechas del torneo registró dos victorias y dos empates, con seis goles a favor y uno en contra. El equipo busca sostener solidez defensiva y eficacia para no perder terreno frente a sus rivales directos.

El antecedente más reciente favoreció a “La Academia”: se impuso 1 a 0 en el Cilindro en el Torneo Apertura 2025 con gol de Zuculini.

En el historial inmediato del certamen, Central Córdoba obtuvo una victoria, Racing tres y empataron una vez.

A qué hora juegan Central Córdoba vs Racing

Hora: 19:00

Por dónde ver Central Córdoba vs Racing

TV: TNT Sports.

Formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván; Braian Cufré, Iván Gómez, José Florentín, Matías Perelló, Lucas Besozzi; Matías Godoy y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Martín Barrios, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Gastón Monsón.