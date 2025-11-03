Racing visita a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido clave para sostener sus aspiraciones de clasificación a la próxima Copa Libertadores tras la eliminación ante Flamengo de Brasil en semifinales.
Racing visita a Central Córdoba con la obligación de ganar: horario, TV y formaciones
El equipo de Avellaneda necesita volver a ganar ya que tiene como única chance el Torneo Clausura para ingresar a la próxima Copa Libertadores.
-
Costas, al borde de las lágrimas tras la eliminación de Racing: "Defraudé a mi gente"
-
Agustín Rossi, el héroe del Flamengo: las atajadas del arquero para que Racing quede eliminado
El encuentro adquiere un valor decisivo para el equipo de Gustavo Costas, que quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Flamengo y solo mantiene abierta la vía del torneo local para regresar al máximo certamen continental.
Racing necesita una victoria inmediata, encadenar una racha perfecta en el tramo final del Clausura y aguardar resultados favorables en la tabla anual. El margen de error es mínimo y el club asume esta visita a Santiago del Estero como un punto de inflexión.
Central Córdoba llega con envión y con la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona B, ya que cumula tres presentaciones sin derrotas, con dos triunfos consecutivos, el último por 1-0 frente a Huracán.
El conjunto de Omar De Felippe depende de sí mismo para quedar en lo más alto y sostener su candidatura en el grupo.
Racing viene de un triunfo por 1 a 0 ante Aldosivi que aportó alivio interno en el Clausura. En sus últimas cuatro fechas del torneo registró dos victorias y dos empates, con seis goles a favor y uno en contra. El equipo busca sostener solidez defensiva y eficacia para no perder terreno frente a sus rivales directos.
El antecedente más reciente favoreció a “La Academia”: se impuso 1 a 0 en el Cilindro en el Torneo Apertura 2025 con gol de Zuculini.
En el historial inmediato del certamen, Central Córdoba obtuvo una victoria, Racing tres y empataron una vez.
A qué hora juegan Central Córdoba vs Racing
Hora: 19:00
Por dónde ver Central Córdoba vs Racing
TV: TNT Sports.
Formaciones
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván; Braian Cufré, Iván Gómez, José Florentín, Matías Perelló, Lucas Besozzi; Matías Godoy y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Martín Barrios, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Estadio: Madre de Ciudades.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: Gastón Monsón.
Dejá tu comentario