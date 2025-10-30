Agustín Rossi, el héroe del Flamengo: las atajadas del arquero para que Racing quede eliminado

El ex arquero de Boca Juniors fue clave para que el equipo brasilero mantenga el arco en cero y avance a la final de la Copa Libertadores.

Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar sin goles contra el Flamengo y se quedó sin posibilidades de alcanzar la final. Agustín Rossi , arquero del equipo brasileño, fue la figura del partido con atajadas clave para mantener el arco en cero.

El arquero argentino que defiende los colores del Mengão , fue clave para que su equipo avance a la final de la Copa Libertadores. En total, tuvo tres intervenciones decisivas y otras grandes tapadas.

Ya desde el comienzo del partido el arquero se lució e impidió que la Academia convierta el gol que le diera el pase a los penales. La primera atajada fue a los 11 minutos con una reacción milagrosa yendo al suelo ante un cabezazo de Tomás Conechny .

Rossi respondió con seguridad siempre que Flamengo lo necesitó. A los 69 minutos del segundo tiempo, nuevamente volvió a demostrar que es referente de su equipo y volvió a salvar a su equipo ante un cabezazo de Adrián “Maravilla” Martínez .

Ya en el final del partido, más precisamente en la última jugada de la noche, se lució otra vez y fue la atajada que selló la clasificación. En tiempo adicionado (91 minutos), Luciano Vietto la paró de pecho, remató y pese a un desvió, Rossi se quedó parado y desvió el remate.

video atajada rossi a vietto telefe

El arquero de 30 años está en racha. Ya venía de ser clave en la serie por los cuartos de final donde atajó dos penales en la definición contra Estudiantes en La Plata.

En la ida ante Racing también brilló con una tapada: tras un tiro de esquina de Agustín Almendra, Santiago Solari anticipó con un remate que obligó a una gran reacción del arquero.

El arquero se incorporó al Flamengo en 2023 y logró consolidarse como titular. Lleva ganados cinco títulos: tres en el plano local con dos Taça Guanabara y un Campeonato Carioca y una Copa do Brasil y una Supercopa Rei.