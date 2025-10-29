Racing Club afronta una de las semanas más importantes de los últimos años. Luego de casi tres décadas sin alcanzar esta instancia, la "Academia" vuelve a disputar una semifinal de Copa Libertadores y lo hace ante un rival de jerarquía: Flamengo. El equipo de Avellaneda buscará revertir la desventaja mínima de la ida y dar el golpe para meterse en la final del torneo continental.
Cómo le fue a Racing cada vez que llegó a la semifinal de Copa Libertadores
El equipo argentino busca hacer historia en el torneo: debe revertir la serie ante Flamengo para volver a una final continental después de casi 60 años.
La ilusión se mezcla con la cautela. Los dirigidos por Gustavo Costas llegan con la obligación de mostrar su mejor versión frente a uno de los planteles más poderosos de Sudamérica. Con un Cilindro que promete ser una caldera y un público que no deja de soñar, Racing intentará quebrar una racha histórica que lo persigue desde hace más de medio siglo.
Copa Libertadores 2025: Racing quiere repuntar la semifinal ante Flamengo
El conjunto argentino cayó 1-0 en el Maracaná y ahora necesita ganar en Avellaneda para forzar los penales o imponerse por más de un gol para clasificar directamente.
Costas planea un once ofensivo desde el arranque, con el objetivo de aprovechar la presión alta y la intensidad del juego local. Flamengo, por su parte, llega con ventaja y la tranquilidad de su experiencia en este tipo de duelos.
Historial de Racing en la semifinal de Copa Libertadores
Racing alcanzó las semifinales de la Libertadores en tres oportunidades: 1968, 1997 y ahora en 2025. En las dos anteriores, quedó eliminado antes de llegar a la final.
En 1968 fue superado por Estudiantes de La Plata, mientras que en 1997 cayó frente a Sporting Cristal. A pesar de sus buenas campañas en fases previas, nunca logró avanzar a la última instancia bajo el formato actual. Este año, la Academia busca romper ese maleficio y volver a pelear por el título que conquistó por única vez en 1967.
Dónde ver Racing - Flamengo y a qué hora
El partido de vuelta se jugará el miércoles 29 de octubre a las 21:30, en el estadio Presidente Perón. Racing necesita ganar para soñar con la final, mientras que Flamengo llega con la ventaja y el objetivo de sostener el resultado.
El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y Telefé. Para quienes usan plataformas de streaming, se podrá ver por Disney+, plan premium.
