Cómo le fue a Racing cada vez que llegó a la semifinal de Copa Libertadores

El equipo argentino busca hacer historia en el torneo: debe revertir la serie ante Flamengo para volver a una final continental después de casi 60 años.

Racing se juega el paso a la final de la Copa Libertadores

Racing Club afronta una de las semanas más importantes de los últimos años. Luego de casi tres décadas sin alcanzar esta instancia, la "Academia" vuelve a disputar una semifinal de Copa Libertadores y lo hace ante un rival de jerarquía: Flamengo. El equipo de Avellaneda buscará revertir la desventaja mínima de la ida y dar el golpe para meterse en la final del torneo continental.

La ilusión se mezcla con la cautela. Los dirigidos por Gustavo Costas llegan con la obligación de mostrar su mejor versión frente a uno de los planteles más poderosos de Sudamérica. Con un Cilindro que promete ser una caldera y un público que no deja de soñar , Racing intentará quebrar una racha histórica que lo persigue desde hace más de medio siglo.

El conjunto argentino cayó 1-0 en el Maracaná y ahora necesita ganar en Avellaneda para forzar los penales o imponerse por más de un gol para clasificar directamente.

Costas planea un once ofensivo desde el arranque, con el objetivo de aprovechar la presión alta y la intensidad del juego local. Flamengo, por su parte, llega con ventaja y la tranquilidad de su experiencia en este tipo de duelos.

Racing alcanzó las semifinales de la Libertadores en tres oportunidades: 1968 , 1997 y ahora en 2025 . En las dos anteriores, quedó eliminado antes de llegar a la final.

gustavo costas festejo

En 1968 fue superado por Estudiantes de La Plata, mientras que en 1997 cayó frente a Sporting Cristal. A pesar de sus buenas campañas en fases previas, nunca logró avanzar a la última instancia bajo el formato actual. Este año, la Academia busca romper ese maleficio y volver a pelear por el título que conquistó por única vez en 1967.

Dónde ver Racing - Flamengo y a qué hora

El partido de vuelta se jugará el miércoles 29 de octubre a las 21:30, en el estadio Presidente Perón. Racing necesita ganar para soñar con la final, mientras que Flamengo llega con la ventaja y el objetivo de sostener el resultado.

El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y Telefé. Para quienes usan plataformas de streaming, se podrá ver por Disney+, plan premium.